t3n-Daily-Kickoff: Toyota investiert in Carsharing-Dienst Getaround

Der Autohersteller hat in den Carsharing-Dienst investiert, das bestätigte das Unternehmen gegenüber Reuters. Ein genauer Betrag wurde allerdings nicht genannt. Der Deal wurde über Toyotas Mirai Creation Investment Limited Partnership abgewickelt. Mehr dazu bei Reuters.

Laut Untersuchungen der Harvard Business School zeigen sich Wikipedia-Artikel im Laufe seiner 15-jährigen Geschichte immer neutraler. Dabei wurden besonders politische Inhalte untersucht. Mehr dazu in der Washington Post.

Vine hatte schon länger Management-Probleme und kämpfte mit existenziellen Fragen. Dass der Dienst nun von Twitter abgedreht wird, kommt für viele nicht überraschend. Auch die Vine-Stars wanderten schon länger zu anderen Social Networks wie Youtube oder Facebook. Mehr dazu bei Vanity Fair.

Es sind nur noch wenige Tage bis zur US-Wahl am 8. November. Deshalb launcht Facebook jetzt einen eigenen Guide, mit dem man sich über Details zu allen Kandidaten informieren kann. Mehr dazu bei The Next Web.

Googles neues Doodle zeigte ein Spiel, bei dem sich alles um Gespenster und Halloween dreht. Nutzer müssen schnell Linien und andere Formen zeichnen, um die Gespenster zu vertreiben. Mehr dazu bei The Verge.

Wenn das Einkaufen mit dem smarten Assistenten noch etwas schwierig ist.

I wouldn't know what to do if Alexa wasn't around to keep my shopping list organized pic.twitter.com/qRvBa6aVyL