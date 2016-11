t3n-Daily-Kickoff: Twitter COO Adam Bain zieht sich nach 6 Jahren zurück

Am Mittwoch gab Twitter COO Adam Bain bekannt, dass er Pläne hat das Unternehmen zu verlassen. Twitter CFO Anthony Noto übernimmt vorübergehend seine Position, bevor das Unternehmen Ersatz gefunden hat. Mehr dazu in der New York Times.

Gründerin Sophia Amoruso tritt als Vorstandsvorsitzende des Unternehmens zurück, das Unternehmen will außerdem Insolvenz anmelden. Nasty Gal wurde 2006 gegründet und ist in Los Angeles angesiedelt. Mehr dazu bei Recode.

Facebook muss sich einen Tag nach der US-Präsidentschaftswahl Vorwürfe gefallen lassen, dass sie mit dem News-Algorithmus und dem Anzeigen von Fake-Meldungen das Ergebnis beeinflusst haben könnten. Mehr dazu bei Techcrunch.

Musik-Streamingdienst Pandora hat erstmals seit fünf Jahren ein Redesign bekommen. Damit es soll es übersichtlicher und leichter navigierbar sein. Mehr dazu bei Techcrunch.

Facebook veröffentlicht jetzt eine eigene App für Schwellenländer, um Fotos und Videos zu verschicken. Die App soll nicht größer als 25MB sein und heißt Flash. Mehr dazu bei Recode.

So gab Bain seinen Abschied bekannt.

After 6 years and a once-in-a-lifetime run, I let Jack know that I am ready to change gears and do something new outside the company.