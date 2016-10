t3n-Daily-Kickoff: Twitter testet neues Feature, um Nachrichten schneller zu finden

Twitter-Nutzer entdeckten mitunter schon gestern eine Neuerung in ihrer App. Demnach wurde Twitter Moments durch eine neue Suche ersetzt. Diese soll es Nutzern leichter machen Tweets zu finden. Mehr dazu bei Mashable.

Die erste Hyperloopstrecke könnte statt Menschen Lasten befördern, das wurde jetzt bekannt. Gebaut werden soll in Dubai gemeinsam mit einem weiteren Unternehmen. Mehr dazu bei Techcrunch.

Bereits Anfang nächsten Jahres könnte es Zeit für den Börsengang von Snap, der Mutterfirma von Snapchat, sein. Jetzt steht fest mit welchen Banken sich das Unternehmen darauf vorbereitet. Mehr dazu bei Bloomberg.

Derzeit ist der Dienst nur in den USA verfügbar. Amazon startete gestern mit einem neuen Streamingdienst, der Amazon Music Unlimited heißt. Dieser ist um knapp vier US-Dollar erhältlich. Mehr dazu bei uns.

Facebook hat mit Trending Topics weiterhin einige Schwierigkeiten, vor allem wenn es darum geht wahre Meldungen zu zeigen. Das Unternehmen ersetzte die Redakteure durch einen Algorithmus, dieser wählt immer wieder Falschmeldungen aus. Mehr dazu bei der Washington Post.

Auch so könnte ein Twitter Moments Ersatz bald aussehen, derzeit wird noch getestet.

