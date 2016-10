t3n-Daily-Kickoff: Uber stellte bei erster Fahrt mit selbstfahrendem LKW 50.000 Bierdosen zu

Das von Uber gekaufte Startup Otto stellt mit selbstfahrendem LKW zu, Facebook sieht sich nicht als Medien-Unternehmen und Google Fiber baut Stellen ab.

1. Selbstfahrender Otto-LKW stellt Bierdosen zu

Der selbstfahrende LKW des von Uber gekauften Unternehmens Otto stellte seine ersten 50.000 Dosen Bier zu. Das war seine erste Zustellfahrt überhaupt. Mehr dazu bei Wired.

2. Sheryl Sandberg und Chris Cox sehen Facebook als Tech-Firma

Bei einer Tech-Konferenz des Wall Street Journals in Kalifornien sprachen die beiden Facebook-Manager Sheryl Sandberg und Chris Cox über das Unternehmen. Sie meinten, dass Facebook kein Medien-, sondern vielmehr ein Tech-Unternehmen sei. Mehr dazu beim Wall Street Journal.

3. Google Fiber baut Stellen ab

CEO Craig Barratt verlässt Google Fiber, Google wird Fiber auch nicht in neue Städte bringen und es werden Stellen abgebaut. Fiber ist Teil von Google Access, das Teil des Mutterkonzern Alphabets ist, Fiber soll den Breitband-Internetausbau vorantreiben. Mehr dazu bei Recode.

4. Lyft führte 17 Millionen Fahrten im Oktober durch

Der Uber-Konkurrent präsentierte am Dienstag Zahlen. 17 Millionen Fahrten wurden im Oktober durchgeführt, das sind mehr als zweimal so viele wie im Vergleichszeitraum 2015. Mehr dazu bei Techcrunch.

5. Microsoft wird Slack-Konkurrenten nächste Woche vorstellen

Microsoft wird das neue Tool nächste Woche in New York vorstellen. Es wird Microsoft Teams heißen, laut ersten Screenshots soll es sehr ähnlich wie Slack aussehen. Mehr dazu bei The Verge.

Derweil auf Twitter...

Was uns das wohl sagen möchte?

I found this sign in an elevator you guys pic.twitter.com/bla6VxPwYf — Kate Conger (@kateconger) October 26, 2016

Frühstücksfernsehen

Ein erster Blick auf Nintendo Switch.

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.