t3n-Daily-Kickoff: Twitter könnte Vine doch noch retten, denkt über Verkauf nach

Twitter könnte Vine doch noch retten, Facebook lässt dich jetzt einen neuen Job suchen und Gmail bringt ein Update für die iOS-App auf den Markt.

1. Twitter will Käufer für Vine

Es könnte doch noch Hoffnung für den Kurzvideo-Dienst Vine geben. Vor kurzem wurde angekündigt, dass Vine eingestellt werden soll. Jetzt wurde bekannt, dass Twitter nach einem Käufer Ausschau hält. Mehr dazu bei Techcrunch.

2. Tesla will Supercharger-Stationen nicht mehr kostenlos machen

Tesla will seine Supercharger-Stationen nicht mehr kostenlos anbieten. Die Änderung soll im nächsten Jahr in Kraft treten. Tesla-Besitzer, die ihren Wagen vor dem 1. Januar diesen Jahres bestellt haben, sind davon nicht betroffen. Mehr dazu im Wall Street Journal.

3. Facebook testet Linkedin-Konkurrenten

Manche Seiten-Administratoren sehen dank einem neuen Test die Möglichkeit, Jobs leichter posten zu können. Kandidaten können sich dann direkt bewerben. Mehr dazu bei The Next Web.

4. Samsung schaltet großflächige Werbeanzeigen mit Entschuldigung in großen US-Tageszeitungen

Samsung entschuldigt sich für das Galaxy Note 7. In den Tageszeitungen-Ausgaben von Montag schaltete Samsung eine großflächige Anzeige dazu. Zu sehen war diese etwa in der New York Times oder im Wall Street Journal. Mehr dazu bei The Verge.

5. Gmail für iOS bekam Update

Gmail für iOS bekam am Montag ein Update und soll jetzt schneller sein. Außerdem wurden die Suchfunktion verbessert und viele weitere Features hinzugefügt. Mehr dazu bei Engadget.

Derweil auf Twitter...

Slack-Mitarbeiter können sich am Wahltag frei nehmen, um die Wahl als freiwillige Helfer zu unterstützen.

Yesterday, @stewart announced that @SlackHQ employees can take PTO for GOTV efforts for the next 2 days.✨ 🎉❤️

Other CEOs should do the same! pic.twitter.com/XuxVWKo1IL — EricaJoy (@EricaJoy) November 7, 2016

Frühstücksfernsehen

Wer erkennt diese Stimme?

OMG OMG my @Uber driver in Ohio was the You've Got Mail voice Elwood Edwards!!! I made him say it in this video #GOTVforHRC pic.twitter.com/Jgcl7v040D — Brandee Barker (@brandee) November 5, 2016

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.