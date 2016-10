t3n-Daily-Kickoff: 43 Millionen Accounts der Designer-Plattform Weebly von Hack betroffen

Weebly von Hack betroffen, Investment-Firma Sequoia holt sich Polyvore-Gründerin und Facebook zeigt 360-Grad-Fotos und -Videos jetzt auch in Instant Articles.

1. Weebly Account-Daten von Datenleck betroffen

Am Donnerstag wurde bekannt, dass 43,4 Millionen Accounts von einem Hack betroffen sind. Der Hack soll bereits im Februar passiert sein. Auch 22,5 Millionen Accounts von Foursquare sollen betroffen sein. Mehr dazu bei Zdnet.

2. Investment-Firma Sequoia holt sich Polyvore-Gründerin

Sequoia stellt Jess Lee als Investment-Parnterin ein. Lee kommt von Yahoo zu der VC-Firma, Yahoo kaufte vor etwa einem Jahr Polyvore. Sie ist Gründerin des Unternehmens und war CEO. Mehr dazu bei Recode.

3. Neue Konsole: Nintendo Switch vorgestellt

Nintendo stellt seine neue Konsole Switch vor. Nintendo Switch wird ab März 2017 erhältlich sein. Mehr dazu bei Cnet.

4. Facebook bringt 360-Grad-Fotos und -Videos in Instant Articles

Facebook brachte am Donnerstag seine 360-Grad-Inhalte und seine Instant Articles zusammen. Alle können jetzt 360-Grad-Inhalte auch in Instant Articles implementieren. Mehr dazu bei The Next Web.

5. Slack wächst langsamer, hat vier Millionen aktive Nutzer

Slack ist in den letzten fünf Monaten um 33 Prozent gewachsen. Außerdem gab das Unternehmen bekannt, dass es vier Millionen monatlich aktive Nutzer hat. 5,8 Millionen nutzen den Dienst jede Woche. Mehr dazu bei Techcrunch.

Derweil auf Twitter...

Der Start dürfte für Facebook nicht ganz problemlos verlaufen sein.

Facebook Instant Articles now include 360 video and images BUT... FB's showcase article for it isn't working #facebookfail pic.twitter.com/ti9ASopw21 — Matt Navarra ⭐️ 🇬🇧 (@MattNavarra) October 20, 2016

Frühstücksfernsehen

Wer kann sich noch daran erinnern, wie Tesla in Zukunft seine Autos automatisch laden möchte?

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.