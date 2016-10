t3n-Daily-Kickoff: Yahoo macht es Nutzern schwer, E-Mail Weiterleitung abgedreht

Yahoo macht es Mail-Nutzern schwer sich von dem Service abzumelden, Twitter startet Werbekampagne und Facebook testet Werbung jetzt auch in Gruppen.

1. Nach Bekanntwerden von Hack dreht Yahoo E-Mail Weiterleitung ab

Yahoo macht es Nutzern jetzt schwer den Mail-Service zu verlassen. Das Einrichten von neuen Mail-Weiterleitungen ist nicht mehr möglich, diese Änderung kam Anfang Oktober. Yahoo muss sich mit Vorwürfen rund um einen Hack und Spionage-Software auseinandersetzen. Mehr dazu bei AP.

2. Twitter startet mit Werbeplakaten in New York

Während Twitter gerade nach einem Käufer sucht, startet in New York eine farbenfrohe Plakat-Kampagne, die den Social-Media-Dienst bewirbt. Eine dieser Plakat-Serien wurde etwa in der U-Bahn-Station der Wall Street aufgehängt. Mehr dazu bei Recode.

3. Facebook testet Werbung in Gruppen

Facebook hat einen neuen Ort für Werbung gefunden. Werbeformate, die sonst im Newsfeed angezeigt werden, testet das Unternehmen jetzt auch in Gruppen. Facebook bestätigt die Beobachtung von Nutzern und, dass es sich dabei um einen Test handelt. Mehr dazu bei Techcrunch.

4. Google nennt Cast-App jetzt Google Home

Nach dem Hardware-Event Anfang Oktober, bei dem Google seinen eigenen Amazon Echo Konkurrenten vorstellte, wird jetzt auch die Cast-App umbenannt. Sie wird ebenso den Namen Google Home tragen. Mehr dazu bei Variety.

5. Netflix CEO glaubt nicht an Launch in China

Netflix CEO Reed Hastings sprach bei einem Event davon, dass er den Streamingdienst in der näheren Zukunft nicht in China sieht. Apple und Disney hatten bereits Probleme mit ihren Angeboten, weshalb Netflix einen Start erst gar nicht probieren möchte. Mehr dazu bei USA Today.

