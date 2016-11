t3n-Daily-Kickoff: Fake-News beeinflussten US-Wahl? Zuckerberg sagt das ist „crazy“

Mark Zuckerberg äußert sich zu Vorwürfen über Fake-News, Instagram bestätigt an Live-Video-Feature zu arbeiten und Snapchat verkauft seine Spectacles-Brille mit einem Automaten.

1. Mark Zuckerberg spricht auf Tech-Konferenz über Fake-News

Zuckerberg glaubt nicht daran, dass Facebook mit dem Verbreiten von Fake-Nachrichten über die US-Präsidentschaftskandidaten die Wahl in den USA beeinflusst hat. Mehr dazu bei The Verge.

2. Instagram will Live-Videos

Instagram CEO Kevin Systrom bestätigt jetzt in einem Interview mit der Financial Times, dass das Unternehmen ebenso wie Facebook Live-Video für seine App haben will. Mehr dazu bei The Verge.

3. Snapchat verkauft Spectacles-Brille am Automaten

Snapchat hat mit dem Verkauf seiner smarten Sonnenbrille begonnen. Diese ist allerdings nur in Los Angeles an einem Automaten erhältlich. Weitere solcher Snapbots sollen bald auch in anderen US-Städten zu finden sein. Mehr dazu bei Recode.

4. Zwei Milliarden aktive User nutzen jetzt Chrome

In San Francisco findet gerade das Chrome Dev Summit statt. Von dort kommen zwar nicht viele News, aber es gibt eine neue Zahl: Zwei Milliarden Google Chrome-Browser werden derzeit aktiv genutzt. Mehr dazu bei Techcrunch.

5. Pinterest startet „Tried it“-Button

Mit dem neuen Button kann man auf Pinterest markieren, welche DIY-Projekte man bereits ausprobiert hat. Ideen kann man dann auch anderen empfehlen. Mehr dazu bei Techcrunch.

Derweil auf Twitter...

Frühstücksfernsehen

Teresa Hammerl ist Silicon-Valley-Korrespondentin, sie lebt in San Francisco. Wenn ihr einen Tipp für sie habt, was morgen wichtig sein könnte: Schreibt ihr doch auf Twitter.