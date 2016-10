Kill Analytics: Diese Chrome-Erweiterung ist der Horror eines jeden Online-Marketers

Eine Chrome-Erweiterung könnte der Albtraum der gesamten Online-Marketing-Branche werden: Sie soll sämtliche Analytics-Dienste mit falschen Daten versorgen und sie damit unbrauchbar machen.

Online-Marketing: Was steckt hinter Kill Analytics?

Sei es zur Verbesserung der eigenen Website oder für die Schaltung zielgerichteter Anzeigen: Die gesamte Online-Marketing-Branche benötigt Daten der Internet-Nutzer, um Erfolge und Misserfolge ihrer Arbeit zu erfassen. Was aber, wenn diese Daten manipuliert werden, und sich daraus keinerlei sinnvolle Informationen mehr ableiten lassen? Genau das soll die Chrome-Erweiterung Kill Analytics erreichen.

Laut den Machern soll die Erweiterung im Grunde alle großen Analytics-Plattformen wie Google Analytics, Adobe Analytics Suite oder Piwik sowie mehrere Data-Management-Plattormen (DMP) und kleinere Lösungen wie die von Square, Wix oder Wordpress außer Gefecht setzen. Tatsächlich behauptet das Team hinter Kill Analytics sogar, dass nach ihren Tests schon zehn Prozent falsche Nutzerdaten ausreichen würden, um den jeweiligen Datenbestand komplett unbrauchbar zu machen.

Chrome-Erweiterung: Kill Analytics soll die Privatsphäre von Nutzern schützen, indem sie Analytics-Plattformen mit gefälschten Daten unbrauchbar macht. (Screenshot: hello-kill.github.io)

Kill Analytics: Echte Gefahr für Online-Marketer oder Vaporware?

Grund zur Panik gibt es derzeit nicht: Kill Analytics wird zwar auf einer recht professionell aussehenden Website angekündigt, die Chrome-Erweiterung soll jedoch erst am 1. November 2016 veröffentlicht werden. Wir haben die Macher per E-Mail nach einer Vorabversion gefragt, bislang aber keine Antwort erhalten. Sollte das Tool jedoch wie angekündigt wirklich am 1. November erscheinen, werden wir die Chrome-Erweiterung natürlich für euch testen, um herauszufinden, was an den Behauptungen der Macher dran ist.

Kill Analytics soll nach Angaben auf der offiziellen Website ein Umdenken bei der gesamten Werbebranche herbeiführen. Die soll ihre Datensammelwut einstellen. Dann könnten sich die Macher auch vorstellen, ihre Chrome-Erweiterung wieder einzustampfen. Daher sehen sie Kill Analytics trotz des eher martialischen Namens eher als ein Werkzeug, um eine Diskussion über Nutzerrechte und Datenschutz im Netz anzustoßen.

