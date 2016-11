Kinder und Smartphones: So gelingt der richtige Einstieg

Ist es richtig, Kleinkinder auch schon mit einem Tablet oder Smartphone spielen zu lassen? Wie Kinder sinnvoll mit mobilen Endgeräten vertraut gemacht werden können.

Medienkonsum schon für die Kleinsten wichtig

Immer mehr digitale Endgeräte wie Smartphones und Tablets halten Einzug in die deutschen Haushalte – scheinbar gibt es für jede Tätigkeit eine App und jeder von uns wird stetig mit neuen Informationen überrannt, die nicht nur gefiltert werden müssen, sondern auch häufig die Konzentration stören. Fähigkeiten, die besonders Kleinkinder erst noch lernen müssen. Wer glaubt, seine Kinder besonders in den ersten Jahren von Digitalgeräten fernhalten zu können, der scheut sich vor den Statistiken: Bereits im Jahr 2014 besaßen laut Statista 97 Prozent der Haushalte, in denen Kleinkinder zwischen zwei und fünf Jahren leben, bereits ein Handy oder ein Smartphone, ganze 23 Prozent ein Tablet. Dass Kleinkinder mit Digitalgeräten in Berührung kommen, ist daher unvermeidlich – die Frage ist nur, auf welche Art und Weise können mobile Endgeräte zum Lernen animieren anstatt nur zum Verweilen? Für Eltern stellt sich dabei immer häufiger die Frage, wie viel Zeit vor dem Bildschirm für Kleinkinder sinnvoll ist und was es dabei zu beachten gilt. Der Nachwuchs soll schließlich Medienkompetenz entwickeln, um sich in einer sich immer schneller verändernden Welt zurechtzufinden. Jedoch ohne dabei abzustumpfen und an Kreativität einzubüßen.

Geschickt und sinnvoll eingesetzt können neue Medien für Kleinkinder nicht nur ein spannender Zeitvertreib sein, sondern sie auch in ihrer Entwicklung fördern. Die amerikanische Akademie für Kindermedizin (American Academy of Pediatrics) hat deshalb jüngst neue Empfehlungen für den Medienkonsum der Kleinsten veröffentlicht. Auf Basis neuster Erkenntnisse gehen die Wissenschaftler davon aus, dass Kinder bereits ab 18 Monaten mit Tablet, Computer oder Smartphone in Kontakt kommen dürfen, solange die Inhalte eine hohe Qualität aufweisen und ihnen dabei helfen, ihre Umwelt zu verstehen. Zudem ist es wichtig, dass ein Erwachsener die Interaktion begleitet. Es geht also vor allem um eine gemeinsame Lernerfahrung.

Eltern als Vorbild – auch bei der Mediennutzung

Kleinkinder ahmen nach, um zu lernen – und zwar vor allem das Verhalten der Eltern. Dass viele Eltern aber zu oft auf ihr Smartphone starren, führt bei den Kindern nicht nur zu einer verzerrten Wahrnehmung, sondern auch dazu, dass Zeit für Anregungen, Lob, Motivation und Ermunterung von Seiten der Eltern fehlt. Genau darauf macht derzeit eine Kampagne des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam. Die Plakataktion, die in Kitas erfolgt, zeigt unter anderem Eltern, die auf dem Spielplatz auf ihr Smartphone starren, während das Kleinkind versucht, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Untertitelt mit den Worten „Heute schon mit ihrem Kind gesprochen?“ macht die Aktion deutlich, dass eine gesunde und notwendige Medienkompetenz zuerst von den Eltern vorgelebt werden muss.