Automatisierung: Bis 2055 könnte jeder zweite Job wegfallen

McKinsey sorgt mit einer Untersuchung für Aufsehen: Demnach könnte durch die Automatisierung in den kommenden 28 Jahren die Hälfte aller Stellen wegfallen.

McKinsey prognostiziert Automatisierung bis zum C-Level

In 28 Jahren könnte jede zweite Vollzeitstelle weltweit überflüssig sein. Mit dieser These sorgt die Unternehmensberatung McKinsey derzeit für Aufruhr. Der Prognose zufolge sind fünf Prozent aller aktuellen Jobs vollständig automatisierbar. In 60 Prozent aller Arbeitsstellen braucht es bei knapp einem Drittel (30 Prozent) der Aktivitäten keine menschliche Hilfe mehr – auch auf dem C-Level.

McKinsey hat die anfallenden Aufgaben bei einem Job für die Untersuchung in sieben Kategorien unterteilt. Drei davon sind besonders betroffen von der Automatisierung: vorhersehbare körperliche Arbeiten (zu 81 Prozent automatisierbar), Datenverarbeitung (69 Prozent) und Datensammlung (64 Prozent). Am schlechtesten automatisierbar sind demnach komplexe Management-Aufgaben.

Basis der Untersuchung der New Yorker Unternehmensberatung sind die offiziellen Statistiken der US-Arbeitsmarktbehörde. Auch wenn die Automatisierung bis 2055 laut McKinsey am plausibelsten ist: Auf eine einzige, endgültige Prognose wollte sich das Unternehmen nicht festlegen. Stattdessen hat es verschiedene Szenarien entwickelt, die sowohl die rein technische als auch die abzusehende gesellschaftlich-wirtschaftliche Umsetzbarkeit berücksichtigen.

(Grafik: McKinsey)Eine revolutionäre Veränderung schließt die Unternehmensberatung in ihrer Veröffentlichung aus: Faktoren wie technische Verfügbarkeit, Entwicklungs- und Einsatzkosten und politische beziehungsweise soziale Akzeptanz sorgen demnach dafür, dass die Automatisierung eher kontrolliert als plötzlich auf den Arbeitsmarkt wirkt.

Treffen die Prognosen ein, könnten weltweit mehr als eine Milliarde Vollzeitstellen wegfallen und 14,6 Billionen Dollar an Gehältern eingespart werden. Ein drastisches Bild, das allerdings von den Verfassern sofort historisch eingeordnet wird: Der volkswirtschaftliche Anteil von Landarbeit in den USA sank zwischen 1900 und 2000 von 40 auf zwei Prozent, ebenso fiel der Anteil von industrieller Arbeit von 25 auf zehn Prozent. Kompensiert wurden beide Entwicklungen durch neue Jobs in anderen Branchen – zwischenzeitliche Phasen mit hoher Arbeitslosigkeit konnten allerdings nicht vermieden werden.

Als Konsequenz empfiehlt McKinsey den Unternehmen, die Automatisierungspotenziale im eigenen Haus frühzeitig abzuklären. Durch weitsichtiges Handeln, zum Beispiel durch Umschulungen und Qualifizierungen, könnten sie negative Effekte gering halten. Unternehmen, die den prophezeiten Umbruch verschlafen, liefen in Gefahr, den Anschluss zu verpassen. Besonders der Mittelstand könne demnach von den Veränderungen stark betroffen sein: Durch digitale Management-Lösungen werde die Verwaltung großer Unternehmen zunehmend einfacher. Aber auch Kleinstunternehmen könnten mit nichtmenschlicher Unterstützung immer produktiver arbeiten.

McKinsey ist nicht das einzige Unternehmen, das eine Automatisierung von Jobs prognostiziert. Bereits im Jahr 2013 prognostizierten zwei Oxford-Forscher, dass bis zu 47 Prozent aller Jobs wegfallen könnten. Ihr Zeithorizont war allerdings noch etwas näher: Sie sprachen von ein bis zwei Jahrzehnten – nicht von drei.

