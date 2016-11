Kreative Beispiele für grafische Lebensläufe

Lebensläufe gehören zu jeder Bewerbung dazu. Personaler können binnen Sekunden sehen, ob du interessant bist oder nicht. Wir haben einige besonders beeindruckende Beispiele zur Inspiration gesammelt.

Du möchtest dich von deinen Mitbewerbern positiv absetzen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Personal-Chefs zu überzeugen? Dann spielt neben deiner Eignung für den Job, deinen Fähigkeiten und dem Inhalt der Bewerbung auch die Gestaltung deines Lebenslaufs eine wichtige Rolle. Im Folgenden findest du einige Beispiele von Lebensläufen, von denen du dich für deine eigene Vita inspirieren lassen kannst.

Der Fokus liegt dabei auf grafischen Lebensläufen. Wenn du dich online bewerben möchtest, findest du im Artikel Lebenslauf-Beispiele: So sehen wirklich beeindruckende Online-Bewerbungen aus entsprechende CVs.

Grafische Lebensläufe, die garantiert überzeugen

Keine Frage, wer auf einen schwarz-weißen Lebenslauf setzt, der ausschließlich aus einer Textwüste besteht, wird in der Masse von Bewerbungen untergehen. Wie du es besser und vor allem viel kreativer und individueller gestalten kannst, zeigen die folgenden Beispiele.

Nur so kreativ wie angemessen

Du solltest allerdings nicht über das Ziehl hinaus schießen. Bei der Erstellung des Lebenslaufs solltest du stets berücksichtigen, für welche Position und welches Unternehmen die Bewerbung gedacht ist.

Während die Vita für die Bewerbung in einer Agentur durchaus kreativ ausfallen darf, sollten es Bewerber auf eine Stelle bei einem Geldinstitut etwas konservativer angehen. Auch bei einer Stellenausschreibung, die eher in einer seriösen Branche angesiedelt ist, kann eine Prise Kreativität bei der Bewerbung nicht schaden. Es kommt in jedem Fall darauf an, ein richtiges Maß zu finden, das perfekt auf Unternehmen und Position passt.

Beispiele für grafische Lebensläufe

Letztes Update des Artikels: 3. November 2016