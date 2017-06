Komm ins Team: t3n sucht Online-Marketing-Profi (m/w)

Es ist wieder soweit: Wir suchen einen Online-Marketing-Profi. Worauf es uns ankommt und wie ein typischer Tag in deinem neuen Job bei t3n aussehen könnte, erfährst du hier. Sharing is Caring!

t3n, das Medium der digitalen Wirtschaft

Du feierst das Internet, soziale Netzwerke und digitale Communities? Wie Suchmaschinen funktionieren und ein Newsfeed tickt, ist dir bekannt? Hohe Besucherzahlen analysierst du souverän in Google Analytics? Dann bring deinen Lebenslauf auf Vordermann und schick uns deine Bewerbung. Wir. Wollen. Dich!

Wenn du die digitale Szene kennst, ist t3n für dich kein Fremdwort, sondern ständiger Begleiter. Wir sind das Medium der digitalen Wirtschaft und liefern Webworkern und Kreativen, Gründern und Managern, Marketern und Medienmachern im t3n Magazin und auf t3n.de alle relevanten Informationen für ihren Erfolg im Digitalgeschäft. Seit mehr als zehn Jahren stehen wir für nutzwertige Inhalte von hoher Aktualität und Glaubwürdigkeit – und für eine einzigartige, engagierte Community.

Worauf es uns ankommt

Um diese Reichweite und Community auszubauen, suchen wir jetzt einen Online-Marketing-Profi (m/w). Für diese Position solltest du ein solides Verständnis der verschiedenen Kanäle des digitalen Marketings und mindestens zwei bis drei Jahre praktische Erfahrung mitbringen. Dein kanalübergreifendes Grundlagenwissen ergänzt du idealerweise um Expertise im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, Webanalyse oder Conversionoptimierung.

Als Kopf eines kleinen, vierköpfigen Teams koordinierst du unsere Marketingkanäle. Eine strukturierte und zielgerichtete Arbeitsweise ist dafür ebenso wichtig wie eine schnelle Auffassungsgabe und gute Kommunikationsfähigkeiten, sowohl nach innen als auch nach außen. Du scheust dich also nicht, teamübergreifend neue Projekte an den Start zu bringen und in den digitalen Äther zu schießen.

Ein typischer Tag bei t3n könnte wie folgt aussehen

Du synchronisierst dich mit deinem Team und sprichst die Aufgaben des Tages durch. Deine To-do-Liste wächst.

Für einen anstehenden Projektlaunch planst du mit dem „Project Owner“ die ersten Marketingmaßnahmen.

Ein Kollege aus der Redaktion braucht (jetzt sofort!) superwichtige Zahlen. Kein Problem, du hilfst kurz aus.

Technische Probleme haben zur Indexierung Tausender Unterseiten von t3n.de geführt. In Absprache mit der Technik findest du die Lösung.

Kurz vor Feierabend wirfst du einen Blick auf die Zahlen des aktuellen Monats. Soweit sieht alles gut aus!

Bist du der oder die Richtige?

Wenn alles, was du bisher gelesen hast, passt, spar dir die restlichen Zeilen. Es wird nur besser, denn: Wir statten dich mit technischem Equipment aus, spendieren dir den besten Arbeitsplatz in unserem zentral in Hannover gelegenen Office, versorgen dich mit allerlei Getränken und feinstem Kaffee, halten dir unseren „Playground“ inklusive Konsole für deine Mittagspause frei und laden dich schon jetzt zu unserem internen Barcamp ein. Dort lernst du dann auch den Rest der rund 60 Mann (und Frau) starken Truppe kennen.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann schick uns deine Bewerbung per E-Mail an jobs@yeebase.com. Dein Ansprechpartner ist Lars Budde. Falls du selbst nicht in Frage kommst, aber jemanden kennst, der auf der Suche nach einer entsprechenden Stelle ist, dann empfiehl uns gerne weiter.