Diese Font-Templates sparen Zeit und Geld, denn sie liefern 34 kostenfreie Font-Kombinationen zum sofortigen Einsatz.

Diese kostenfreien Font-Templates eines Designer sparen Zeit und Geld

Font Combinations Kit: Die Auswahl der richtigen Fonts kann viel Zeit beanspruchen. (Foto: Shutterstock)

Der in Palo Alto ansässige UI/UX-Designer Komol Kuchkarov hat bereits vor einigen Monaten ein kostenfreies „Font Combinations Kit“ zusammengestellt und veröffentlicht, das Web- und Grafik-Designer mit Handkuss nehmen dürften. Das Kit enthält 34 Font-Kombinationen, die Anwendern das Vergleichen von verschiedenen Schriftarten abnimmt. Und wir alle wissen, dass dabei einiges an Zeit draufgehen kann. Wir möchten euch dieses Fundstück nicht vorenthalten.

Jede der Kombinationen enthält jeweils einen Font für den Header und den Body. Alle darin enthalten Schriftarten sind kostenlos über Google Fonts erhältlich und lassen sich sowohl in Sketch als auch in Photoshop bearbeiten. Ein Klick auf den Link bringt euch zur Projekt-Seite: Font Combination Kit – 34 Excellent Font Combinations Template. Ein paar Beispiele haben wir zudem für euch in der Bildergalerie kuratiert.

Font Combinations Kit – 12 Beispiele

Font Combinations Kit: 34 kostenfreie Font-Templates für dein Design-Projekt. (Screenshot: t3n.de) 1 von 4 Zur Galerie

Übrigens, du kannst mit dem Font-Flame-Tool auch eigene Kombinationen aus der Google-Font-Library zusammenstellen und gegeneinander antreten lassen. Das Tool ermöglicht es, alle Favoriten abzulegen. Schau auch in den Beitrag: Schriftarten vergleichen: Mit dem Font-Flame-Tool geht das super schnell

Und wenn du dich lieber unterhalten lassen willst, solltest du dir die Arbeit von dem Designer Solomon Tsitsuashvili anschauen. Der kreierte ein Jahr lang jeden Tage eine Printanzeige und bewies dabei viel Humor. Lies auch: Designer kreiert jeden Tage eine Printanzeige – und das Ergebnis kann sich sehen lassen

via designtaxi.com