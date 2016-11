Das ist der kreativste Facebook-Adblocker, den die Welt bisher gesehen hat

Das Feedart-Plugin für den Chrome-Browser ersetzt Facebook-Anzeigen durch coole Kunstwerke. Die Entwickler versprechen jede Woche neue Meisterstücke für den Adblocker.

Keine Lust mehr auf Facebook-Werbung? Der Ugly-Christmas-Sweater, den du dir schon vor Wochen gekauft hast, wird immer noch angezeigt? Dann bist du wahrscheinlich kurz davor dir einen herkömmlichen Adblocker zuzulegen – beziehungsweise hast es womöglich sogar schon getan. Einen wesentlich kreativeren Ansatz fährt jedoch das Feedart-Plugin für Chrome, das Werbung im Facebook-Newsfeed nicht bloß löscht, sondern durch coole Kunstwerke ersetzt.

Facebook-Werbeanzeigen mit dem Feedart-Adblocker aussperren

Barack Obama ist der Teil der Hipstory-Serie von Amit Shimoni, die im Feedart-Adblocker derzeit kuratiert wird. (Screenshot: t3n.de)

Damit es nicht langweilig wird, erscheinen jede Woche neue Bilder. An den Start gehen die Entwickler mit der Hipstory-Serie von Amit Shimoni, die unter anderem berühmte Personen wie Ghandi, die Queen, Hillary Clinton, JFK, Che Guevara, den Dalai Lama, Trump, Obama oder Angela Merkel im Hipster-Outfit zeigt. Bunte Porträts der prominenten Politiker erscheinen nach der Installation sowohl im Nachrichtenstrom als auch in der rechten Seitenleiste des Newsfeeds.

„Dies ist einer der kreativsten Werbeblocker, den ich je gesehen habe.“

Auf Product-Hunt, der Community-Webseite für neue Produkte aus der Tech-Welt, wird Feedart derzeit mit über 130 Upvotes belohnt – was in etwa einem plattformeigenen Like gleichkommt. Mitgründer Ryan Hoover gibt zwar zu verstehen, dass er seine Probleme mit Adblockern hat – den Feedart-Ansatz findet er jedoch interessant: „Dies ist einer der kreativsten Werbeblocker, den ich je gesehen habe“, schreibt Hoover und stellt der Gemeinschaft das Chrome-Plugin vor.

So ganz werbefrei scheint aber auch Feedart selbst nicht zu sein, denn Interessierte kommen – sobald sie auf eines der Kunstwerke klicken – auf die Webseite der Künstler beziehungsweise deren Onlineshop, wo es die jeweiligen Bilder als Poster, Postkarten oder Untersetzer zu kaufen gibt. Zur Download-Seite im Google-Chrome-Web-Shop geht es hier entlang. Wer sich lediglich für die Werke von Amit Shimoni interessiert, folgt diesem Link.

Feedart-Gallerie

