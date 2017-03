Kündigung, Vorstellungsgespräch und Gleichberechtigung – Die t3n TV-Tipps fürs Wochenende

Wie, das war die Woche schon wieder? Während ihr vielleicht schon euren wohlverdienten Feierabend genießt, haben wir euch die t3n-TV-Empfehlungen zusammengetragen – nicht nur fürs Wochenende.

Endlich ein wirklich ausgefülltes Leben: Slomo

Keinen Bock mehr auf die dicke Karriere? Dann mach doch, worauf du Lust hast. Das hat auch der ehemalige Neurologe John Kitchin beschlossen und will sein altes, wohlhabendes Leben hinter sich lassen. Seine wahre Passion sind weder Startups noch eine Karriere in der Politik: Kitchin will einfach nur Inlineskaten. Und legt voll los. Wenn du 16 Minuten Zeit hast, kannst du hier in die Geschichte eintauchen.

Tausche Arztberuf gegen Inlineskates. (Screenshot: Vimeo)

Endlich Gleichberechtigung? Chefinnen – Frauen in Weltkonzernen

Warum eigentlich nicht jeden Tag Weltfrauentag ist, fragen wir uns. Die ARD hat in einer Doku Frauen begleitet, die in ihrem Konzern die Hosen anhaben. Welche Vorurteile sie dabei über sich ergehen lassen müssen und was noch zu tun ist, wird unter anderem anhand der Top-Managerin Angelika Gifford (Microsoft) porträtiert. Wie kommen Frauen in der Wirtschaft an die Spitze und gibt es vielleicht Dinge, die sie anders machen als Männer? Hier kannst du dir den Alltag der Frauen anschauen.

Frauen an der Spitze? Es wird! (Screenshot: ARD)

Endlich aufgeschlossen? Das Vorstellungsgespräch

Wer an eine renommierte Anwaltskanzlei denkt, verbindet damit meist konservative Angestellte in Anzügen und bösem Blick – in diesem Kurzfilm wird dieses Klischee bestätigt, allerdings nur auf den ersten Blick. Ein Vorstellungsgespräch verläuft komplett anders, als erwartet – und sollte uns wieder bewusster machen, dass wir anderen Menschen aufgeschlossen begegnen sollten, nicht nur in der hier aufgeführten Situation des Vorstellungsgesprächs. Ein Kurzfilm mit überraschender Wandlung: Hier geht's lang.

Irritiert und etwas zu arrogant im Vorstellungsgespräch – allerdings nur kurz. (Screenshot: Arte)

Endlich unsichtbar im Netz? Die Geschichte hinter Anonymous

Im Dokumentarfilm, für den du gut anderthalb Stunden einplanen musst, geht es um die altbekannten „Hacker auf Steroiden“ – so nannte US-Sender Fox Anonymous in einer Zeit mit deutlich schlechterem Bildmaterial. Von einem Abriss zu 4chan über Pranks auf der Plattform Habbo-Hotel geht es zu Problemen, die Mitglieder mit sich brachten. Das lässt erahnen, dass die Geschichte umfangreicher ist, als im ersten Moment angenommen wird. Das Zusammenspiel von Archiv-Aufnahmen und aktuellen Interviews macht die Doku definitiv sehenswert. Anschauen kannst du dir die Story auf Netflix.

Worum geht es dem Hackerkollektiv Anonymous überhaupt? (Screenshot: Netflix)

Endlich revolutionär? Print the Legend

Ebenfalls auf Netflix findest du einen Film, der sich mit 3D-Druckern und der Technik dahinter befasst. Der preisgekrönte Film porträtiert Entrepreneure und Unternehmer, die sich bei ihrer Gründungsidee auf die 3D-Technologie fokussieren. Der Film beschäftigt sich zusätzlich mit kritischen Punkten wie der 3D-Waffenherstellung und der (potentiellen) Arbeit in der Zukunft sowie der entsprechenden Unternehmerkultur.

t3n empfiehlt nicht nur Pizzadrucker, sondern auch diese Dokumentation. (Screenshot: Netflix)

Gerade aktuell auf t3n.de: