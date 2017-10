Künstliche Intelligenz im Browser: Google erklärt dir die Basics

Du wolltest schon immer mal wissen, wie künstliche Intelligenz funktioniert? Google hat mit der „Teaching Machine“ ein Browser-Experiment gestartet, das dir die Basics beibringen soll.

Künstliche Intelligenz: Google bringt dir die Basics bei

Das Thema künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit in aller Munde. Aber wie funktioniert das Maschinenlernen eigentlich? Google will Nutzern die Basics in einem „Teaching Machine“ genannten Browser-Experiment beibringen. Programmierkenntnisse sind dafür nicht notwendig. Voraussetzung sind lediglich ein Browser und eine funktionierende Kamera sowie der Besuch der entsprechenden Website.

Künstliche Intelligenz und süße Katzen – Googles KI-Experiment „Teachable Machine“. (Screenshot: Google/t3n.de)

Google betont, dass Nutzer im Rahmen des Experiments ein künstliches neuronales Netzwerk trainieren, ohne dass die entsprechenden Bilder an einen Server geschickt würden – darum reagiere das Ganze auch so schnell. In einem kurzen und überspringbaren Tutorial wird den Nutzern erklärt, wie sie mit der KI umgehen sollen.

Als Input dient dabei, was die Kamera sieht. Der Nutzer kann durch seine Handlungen, etwa verschiedene Handbewegungen, ein bestimmtes Ergebnis erzielen. Die KI spuckt dann etwa Gifs, Musik oder Geräusche aus. Trainiert werden muss, welche Handbewegung welche Ausgabe auslösen soll. Google schlägt etwa vor, dass man seine Hand wie eine Kuh muhen lassen kann.

Experiment bringt Nutzern künstliche Intelligenz näher

Ein positiver Aspekt des KI-Lernexperiments ist, dass Nutzer sich besser in die Welt der künstlichen Intelligenzen hineinversetzen können. So könnte auch das – teils verständliche – Misstrauen gegenüber den smarten Maschinen abgebaut werden. Denn während des Experimentierens erkennen Nutzer auch die aktuell noch vorhandene Begrenztheit der Systeme.

