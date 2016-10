Die skurrilsten Kommentare: Wer solche Design-Kunden hat, braucht keine Feinde mehr

Der Kunde aus der Hölle, jeder kennt ihn. Grapheine macht sich einen Spaß daraus und zeigt die besten Kommentare.

Besonders Designer kennen diese Nachrichten von Kunden nur zu gut. Nach unzähligen Änderungswünschen wird endlich die Datei newfinalestfinal.psd zum Kunden geschickt. Und alle hoffen auf die Abnahme. Doch leider freut man sich oft zu früh, denn der Kunde hat da noch ein paar Extrawünsche. Und wie er diese besonderen Wünsche mitteilt, malt Designern das ein oder andere Lächeln ins Gesicht.

Und aus all den Weisheiten, Verbesserungsvorschlägen oder Sonderwünschen, die Designer täglich von Kunden erhalten, hat sich die Agentur Grapheine einen Spaß gemacht. Sie haben anhand von vier Beispiel-Illustrationen typische Kommentare von Kunden aufgelistet. Kommentare, die in der Realität leider jedem begegnen.

Der Kunde ist König

Die von der Agentur kommentierten Bilder sind weltbekannte Design-Exemplare. Die Ausrichtung, Gestaltungselemente oder Farben wurden also bewusst gewählt. So, wie es in einem Screendesign oder allen Arten von Print-Design auch gewählt wird. Leider müssen sich Designer von heute für jeden Pinselstrich und jedes Element rechtfertigen.

Die Bilder zeigen die Klassiker von A bis Z. Sie beginnen beim Hinzufügen eines weiteren Logos, welches sich der Designer aus einer Word-Datei ziehen darf, bis hin zu weisen Hinweisen über die Anordnung einzelner Elemente oder jeglichen Abständen.

Aber auch Vorschläge vom Kunden, die in der Praxis oft sehr absurd sind, kommen nicht zu kurz. Anhand eines Posters von Bob Dylan würde der Kunde zum Beispiel die weißen Flächen mit Bildern oder Text restlos ausfüllen und Partner-Logos hinzufügen – die passenden Dateien können dann aus der mitgelieferten Gif, Jpg oder Doc-Datei entnommen werden.

Was sind eure Klassiker? Schreibe es in die Kommentare!

(Grafik: grapheine.com) 1 von 4 Zur Galerie

via www.grapheine.com