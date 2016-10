Zu viele Kundenbeschwerden: O2 im Visier der Bundesnetzagentur

Laut Verbrauchzentrale sollen sich die Beschwerden über den Service bei O2 häufen. Jetzt prüft auch die Bundesnetzagentur Schritte gegen den Mobilfunkanbieter.

O2: Kunden beschweren sich über die Servicequalität

Nachdem sich Beschwerden über den Kundenservice von O2 gehäuft haben, prüft die Bundesnetzagentur, ob und in welcher Form sie einschreiten soll. Das geht aus einem Bericht des Tagesspiegel am Sonntag hervor. Die Zeitung berichtet ebenfalls, dass sich bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen derzeit die Kundenbeschwerden häufen würden. Laut O2 liegen die Probleme in der Integration von E-Plus und O2 begründet.

Der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica, zu dem auch O2 gehört, fusionierte 2014 mit E-Plus. Die Netze von O2 und E-Plus werden derzeit zusammengeführt. Außerdem werden die E-Plus-Kunden schrittweise in O2-Tarife überführt. Das führt offenbar zu größeren Problemen für den Kundenservice, als der Konzern gedacht hatte.

Telefónica Deutschland: Probleme soll die Zusammenlegung der beiden Netze von O2 und E-Plus machen. (Bild: Telefónica Deutschland/E-Plus Gruppe)

O2: Probleme beim Kundenservice scheint es schon länger zu geben

Das Portal Teltarif.de hatte schon August 2016 von schwerwiegenden Problemen beim O2-Kundenservice berichtet. Schon damals hatte O2 die Fusion mit E-Plus als Grund für die Überlastung angegeben. In einem Statement hieß es, dass die Telefónica-Tochter unter „Hochdruck“ daran arbeiten würde, die gewohnte Service-Qualität wieder herzustellen. Derzeit wirkt es allerdings nicht so, als hätte sich in dieser Hinsicht viel getan.

Ob und mit welchen Mitteln die Bundesnetzagentur hier einschreiten wird, bleibt unklar. Für die betroffenen O2-Kunden bleibt derzeit nur die Hoffnung, dass der Anbieter möglichst schnell die Probleme in den Griff bekommt. Immerhin dürfte aber auch die neuerliche mediale Aufmerksamkeit den Druck auf Telefónica erhöhen.

Ebenfalls interessant: Wie mir DHL und die Telekom zeigten, worin sich heute miserable von hervorragender Kundenkommunikation unterscheidet.