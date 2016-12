KundenMeister: So verbindest du effizientes Kundenmanagement mit täglichen Geschäftsanforderungen

Anzeige

Die CRM-Software KundenMeister ermöglicht eine einfache Verknüpfung von administrativen, Marketing- und Vertriebstätigkeiten. Als modulares System lässt sie sich an individuelle Anforderungen anpassen.

Eine effiziente und vor allem simultane Abwicklung diverser Kundenanfragen, Projekte, Marketing- und Vertriebsaktivitäten bedarf eines perfekt aufeinander abgestimmten Zusammenspiels aller Abteilungen eines Unternehmens. Dabei ist es gar nicht so leicht, bei verschiedenen Kommunikationskanälen, Dateiformaten und anfallenden administrativen Tätigkeiten den Überblick zu behalten.

Du hast genug von doppelten und dreifachen Eingaben beim Versand von Rechnungen, E-Mail-Newslettern oder Angeboten? Du bist es leid, deine Zeit für die Suche nach den richtigen Dokumenten und Daten zu verschwenden? Mit der Software KundenMeister rufst du alle notwendigen Informationen zu deinen Projekten oder Kunden in Sekundenschnelle ab und führst auf Knopfdruck entsprechende Aufgaben durch, sodass deine Kollegen umgehend über weitere Schritte Bescheid wissen. Zudem steuerst du den gesamten Informationsfluss im Unternehmen und kannst Kundenbeziehungsprozesse systematisch gestalten.

Einfache Handhabung zahlreicher Möglichkeiten

Personalisierter Kundenservice auf Knopfdruck

Das Wichtigste im Kundenmanagement ist die Datenqualität. Je mehr Informationen du über den Kunden und dessen Interessen und Erwartungen besitzt, desto eher bist du in der Lage die Zufriedenheit deiner Zielgruppe zu steigern. KundenMeister bietet dank durchdachtem Kontaktmanagement-System eine umfangreiche Informationsbasis für alle weiteren Geschäftsaktivitäten. Du kannst also ganz einfach angesichts vorher gekaufter Produkte, spezieller Interessensgebiete oder früherer Teilnahmen an Veranstaltungen zielgruppenspezifische Newsletter verschicken. Damit wird nicht nur eine höhere Öffnungsrate garantiert, Kunden werden sich auch besser betreut fühlen. Neben der optimalen Pflege bestehender Kunden, unterstützt KundenMeister auch eine zielgerechte Kundenakquise. Du hinterlegst potenzielle Kunden im System als Verkaufschance, definierst Erfolgswahrscheinlichkeit, Verkaufsphase und Verkaufsquelle und wirst damit stets an relevante Handlungsschritte erinnert. Und das Beste: Deine zukünftigen Abschlüsse werden automatisch im CRM-System in Form von eigenen Umsatz- und Verkaufschancenberichten grafisch dargestellt.

Interne Prozesse effizient gestalten

Um sich voll und ganz auf die Kundenbetreuung konzentrieren zu können, müssen auch unternehmensintern sämtliche Prozesse optimiert werden. Kein Problem für KundenMeister, denn hier gehen Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung, Projektmanagement und Finanzen Hand in Hand. Durch die Verknüpfung der Module untereinander können Daten direkt zu entsprechenden Projekten, Kontakten oder Aufgaben hinterlegt werden. Mit all diesen Funktionen behältst du geplante und tatsächlich investierte Projektstunden im Überblick, kennst alle offenen und erledigten Aufgaben, findest relevante Dokumente direkt bei der dir zugewiesenen Aufgabe und überwachst regelmäßig Projektbudget, Personalkosten, Deckungsbeitrag sowie offene und bezahlte Projektrechnungen.

Besondere Vorteile der KundenMeister CRM-Software:

Alles aus einer Hand

Aus vielen verschiedenen Systemen wird eines, denn KundenMeister bietet eine umfangreiche Kombination aus CRM, ERP und Shop-Software. So verwaltest du nicht nur Marketing, Vertrieb und Organisation in einer Datenbank, sondern auch deine Produkte und Warenwirtschaft.

Direkte Zusammenarbeit mit Kunden

Ob Reklamation oder zusätzliche Anfrage – mit dem KundenMeister Self-Service, einem integrierten Ticketing-System, legen deine Kunden direkt selbst Aufgaben für deinen Betrieb an. Die Folge: schnellere Reaktion auf Anfragen, bessere Abstimmung von Aufgaben und wesentlich höhere Kundenzufriedenheit.

Individuelles Preismodell

Dank Baukastensystem suchst du dir nur jene Module aus, die du auch wirklich brauchst. Module werden gemietet und können damit Monat für Monat an deinen Bedarf angepasst werden.

