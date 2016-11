Kuriose Stipendien: Hier können sich auch Träumer finanzielle Unterstützung sichern

Wer dachte, Stipendien seien nur etwas für Hochbegabte, liegt falsch. Ein Startup sammelt Stipendien, die auch Träumer und Exoten finanziell beim Studium unterstützen.

Stipendien auch für Träumer und Exoten

2.300 Stipendien mit einem Wert von 610 Millionen Euro bietet das Startup myStipendium nach eigenen Angaben in seiner Datenbank. Das Startup hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Studienfinanzierung in Europa zu revolutionieren. Die Stipendien sollen dabei ausdrücklich nicht ausschließlich für Hochbegabte, Engagierte oder Bedürftige angeboten werden. Vielmehr gibt es laut myStipendium über 40 verschiedene Auswahlkriterien, etwa Geburtsort, Beruf der Eltern oder Studienfach. Dadurch können auch Träumer und Exoten eine finanzielle Unterstützung während ihres Studiums erhalten.

Kuriose-Stipendien: Das „Gute-Laune“-Stipendium. (Screenshot: myStipendium/t3n)

Im vergangenen Jahr etwa schrieb das American Institute For Foreign Study unter dem Motto „#ichmachwasanderes-Stipendium“ eine finanzielle Unterstützung im Wert von 9.900 Euro für einen Stipendiaten aus, der dank dieser Finanzspritze bei einem Studium in Kanada seinen unkonventionellen Lebensweg fortsetzen konnte. Als Beispiel galten ein Jurist, der sein Studium unterbrochen hat, um als Roadie mit einer Heavy-Metal-Band auf Tour zu gehen, oder ein stark tätowierter Theologe. Für Träumer empfiehlt sich etwa das „Dream-NEW“-Stipendium, das ein Studium an einer Uni in Neuseeland ermöglichen soll.

Kurios: Stipendien auch für Gute Laune

Auch nicht schlecht: Das „Gute-Laune“-Stipendium für „Abiturienten/Maturanten und Studenten, die Lebensfreude ausstrahlen und sich auch von negativen Erfahrungen und Einflüssen nicht unterkriegen lassen“. Die Stipendiaten erhalten hier die Möglichkeit, ein Semester an der Stellenbosch University in Südafrika zu studieren. Der Gesamtwert des Stipendiums beträgt 9.500 Euro.

Die Stipendien-Website bietet neben einer umfangreichen Suchmaschine auch Tipps zur Bewerbung für Stipendien an und räumt mit Mythen und Vorurteilen auf. Pro Jahr hat das Startup eigenen Angaben nach 3,5 Millionen Nutzer. Im vergangenen Jahr sollen 320 Millionen Euro an vermittelten Stipendien zusammengekommen sein. Gegründet wurde das Startup schon 2011. Seit 2014 vergibt myStipendium auch eigene Stipendien an Durchschnittsstudenten oder solche mit Prüfungsangst. Seit 2016 bietet die Plattform einen eigenen Bafög-Rechner an, der den entsprechenden Anspruch mit berechnet.

via www.handelsblatt.com