La La Land in 8 Bit, Geheimnisse der digitalen Revolution – t3n-TV-Tipps zum Wochenende

TV- und Streamingtipps für das kommende Wochenende? Immer gerne! Jetzt könnt ihr euch zurücklehnen, die Woche Revue passieren lassen und nebenbei von verschiedenen Genres inspirieren lassen.

Zugegeben: Bei t3n gibt es eher selten Mitarbeiter, die noch auf den guten alten Fernseher schwören. Zu schön sind die Vorteile, eine Serie oder einen spannenden Film zu jeder Tages- und Nachtzeit online schauen zu können. Wie gut, dass Fernsehsender auch einiges in den Mediatheken zu bieten haben – zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Zum Aufwärmen: La La Land in 8 Bit

Kurz, aber deshalb nicht minder empfehlenswert: La La Land sollte mittlerweile fast jeder gesehen haben – und wer nicht, sollte das bitte nachholen. Du interessierst dich nicht für Musical-Filme mit zu viel Gesinge? Kein Problem: Bei Youtube kannst du dir die Story in einer 8-Bit-Zusammenfassung von Cinefix anschauen und mit Halbwissen darüber glänzen, wenn der Film demnächst bei den Oscars abräumen sollte. Für die, die es noch nicht gesehen haben: Spoilerwarnung gesetzt.

(Screenshot: Youtube)

Brauchen wir strengere Gesetze bei Unfall-Gaffern? Glotzen statt helfen

Aktuell gibt so wenig Verkehrstote wie vor 60 Jahren – dennoch ist es wichtig, im Straßenverkehr die Augen offen zu halten und notfalls zu helfen. Was abgedroschen klingt, kann jedoch Leben retten. Im Snapchat-Experiment schrieb Jessy bereits darüber, wie verstörend es sein kann, bei einem Umfall Zeugin zu sein. Allerdings geht es da noch eine Stufe krasser: Nämlich Battles, die daraus bestehen, möglichst nahe an die Opfer heranzutreten und ja – draufzuhalten. Über die Gaffer-Problematik in sämtlichen Altersklassen hat der MDR berichtet.

(Screenshot: MDR)

So gehst du sicher mit deinen Passwörtern um

Netzpolitik erklärt in diesem Video kurz und bündig, weshalb du kryptische Passwörter nutzen solltest. Du solltest dich nicht erst gegen Pishing und andere Hacker-Angriffe schützen, wenn du einen konkreten Verdacht hast – sondern immer. Dass Schutz weder besonders zeitaufwändig ist – und du dir dafür keine 50 verschiedenen Passwörter merken musst – ist jedenfalls sicher. Empfohlen wird nach wie vor unter anderem ein Passwort-Manager. Nach diesem Video auf Youtube von US-Sender Vox wirst du schlauer sein – versprochen!