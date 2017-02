Es geht voran: Ladepunkte für Elektroautos in Deutschland fast verfünffacht

Die Verbreitung von öffentlichen Ladepunkten für Elektroautos in Deutschland schreitet offenbar rasant voran. Im vergangenen Jahr soll sich deren Zahl fast verfünffacht haben.

Elektroautos: Zahl der Ladepunkte rasant gestiegen

Die mangelnde Ladeinfrastruktur gilt als einer der Hauptgründe dafür, dass Elektroautos in Deutschland trotz erheblicher finanzieller Förderung noch ziemliche Ladenhüter sind. Geht es nach einer Erhebung der europäischen Informationsplattform European Alternative Fuels Observatory (EAFO) hat sich die Zahl der Ladepunkte in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr allerdings fast verfünffacht. Wurden 2015 noch 5.571 Ladepunkte für Elektroautos in Deutschland verzeichnet, waren es der EAFO zufolge 2016 schon 24.667.

Entwicklung der Zahl der Ladepunkte für Elektroautos in Deutschland von 2010 bis 2016. (Grafik: EAFO)

Demnach gibt es in der Bundesrepublik 22.857 normale Ladepunkte, also eine Möglichkeit, jeweils ein Elektroauto zu parken und dessen Akku zu laden. An 1.810 Orten ist das Schnellladen möglich, darunter sind 387 Supercharger-Anlagen von Tesla. In Deutschland kommen laut den EAFO-Zahlen drei Elektroautos auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt. Im Europa-Vergleich ist Deutschland damit gut aufgestellt. Mehr Ladepunkte gibt es nur in den – von der Fläche und der Einwohnerzahl her allerdings deutlich kleineren – Niederlanden. Unsere Nachbarn verfügen über 26.700 Ladepunkte. In Norwegen müssen sich theoretisch 14 Elektroautos eine Ladesäule teilen.

Die beliebtesten Elektroautos Europas

Die EAFO hat auch Daten zur Verfügung gestellt, an denen sich ablesen lässt, welche Elektroauto-Modelle in welchem europäischen Land derzeit am beliebtesten sind. Demnach wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 2.804 Renault Zoe verkauft. In dem Ranking an zweiter Stelle folgt der BMW i3 (1.521), dahinter kommt das Tesla Model S mit 1.474 verkauften Modellen.

Tesla erfreut sich übrigens einer großen Beliebtheit in den Niederlanden, der US-Autobauer hat dort mehr als 50 Prozent Marktanteil. Europaweit dominiert wie in Deutschland der Zoe die Verkaufscharts des Jahres 2016, knapp vor dem Nissan Leaf und Teslas Model S.

via www.heise.de