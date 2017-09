Lächelnd zahlen: Alipay testet Bezahlung per Gesichtserkennung

Zahlen ohne Bargeld, EC-Karte oder Smartphone: Alipay, der Bezahldienst des chinesischen Onlinekonzerns Alibaba, gibt seine Payment-Technik für die kommerzielle Nutzung frei. In China können Kunden das neue Bezahlsystem bereits testen.

„Smile to pay“ ermöglicht es Nutzern, Zahlungen mit einem Gesichtsscan und anschließender Eingabe ihrer Telefonnummer zu autorisieren. Derzeit wird die Technologie in einem Fastfood-Restaurant in Hangzhou getestet. Über einen POS-Touchscreen geben Kunden ihre Bestellung ein. Die Authentifizierung erfolgt über eine integrierte 3D-Kamera. Das System soll Kunden anhand von Augenfarbe, Größe der Augen und anderen biometrischen Daten erkennen. Laut Alipay soll dies auch bei starkem Make-up oder Perücken problemlos funktionieren. Der Algorithmus erkennt Gesichter zudem auch bei Schatten und Bewegungen fehlerlos und stellt außerdem sicher, dass es sich vor der Kamera um einen echten Menschen handelt und nicht um ein Foto oder Video.

Schatten, Make-up und Perücken sind kein Problem für de Algorithmus (Screenshot: Alizila)

Kommt Smile to pay bald auch nach Deutschland?

Eine Betaversion von Smile to pay wurde bereits 2015 auf der CEBIT vorgestellt. Alipay will das System nach der Testphase weiter ausbauen. Ob Smile to pay auch nach Europa kommt, ist derzeit noch fraglich. Grund dafür sind die strengeren Personen- und Datenschutzgesetze in westlichen Ländern.

