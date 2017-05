Launch in 9 statt 24 Monaten: Diese Bank zeigt, wie das passende CMS den Unterschied macht

Anzeige

Die Dadat-Bank hat mithilfe des CMS von eZ einen Schnellstart hingelegt. Eine wesentliche Anforderung war ein optimales und markenprägendes Nutzungserlebnis. Lies hier, wie das umgesetzt wurde.

Mit der Vision, die innovativste und flexibelste Direktbank in Österreich – eine Benchmark in diesem Bereich – zu schaffen, steigt die Grawe Bankengruppe mit der Bank „Dadat“ in das Direktbanking-Geschäft ein. Die Website wurde vollständig mit dem CMS von eZ Sytems verwirklicht.

Die Herausforderung

In nur neun Monaten hat Grawe eine komplett neue Direktbank gelauncht mithilfe der Fullservice Werbeagentur Reichl und Partner, ein Implementierungspartner der eZ Systems. Kenner des Marktes veranschlagen für einen solchen Launch eine Entwicklungszeit von mindestens zwei Jahren. Dadat bietet neben kostenlosen Girokonten auch Sparkonten und Wertpapier-Geschäfte an. Da Onlinekunden auf ein vollständiges Nutzungserlebnis Wert legen, sollen sie für Informationen zum Wertpapierhandel nicht die Website verlassen müssen. Dementsprechend sollten auf der Website auch eine Vielzahl von Inhalten bereitstehen, die das Thema betreffen.

Die Lösung – durchgehend optimales Nutzungserlebnis

Eine wesentliche Anforderung an das Frontend war ein durchgehend optimales und markenprägendes Nutzungserlebnis auf allen Devices. Gerade im Bereich der Börseninformationen bieten viele Banken sehr unübersichtliche und kompliziert zu bedienende Informationen.

Hier ging die Dadat einen neuen Weg mit übersichtlichen, leicht zu erfassenden Informationen, mit denen auch einfach interagiert werden kann. Neben den Börseninformationen und allgemeinen Informationsseiten bietet die Seite auch Börse-News mit Filterung nach verschiedenen Kriterien sowie einen Unternehmensblog, dessen Artikel ebenfalls gefiltert werden können.

Technisch gesehen wurde das Frontend der Dadat auf Basis der neuesten Bootstrap-Version mit Patternlab entwickelt. Der Ansatz des „Atomic Design“ von Patternlab erlaubte eine schnelle und konsistente Entwicklung des Frontends durch mehrere Entwickler parallel. Die Automatisierung aller CSS-Prozesse mittels GRUNT unterstützte die schnelle Entwicklung und führte zu einem sehr kompakten Code.

Komfort und Flexibilität für Redakteure

Die möglichst flexible Contentwartung war eine wesentliche Anforderung. Daher wurde auch bei diesem Projekt das von Reichl und Partner eMarketing entwickelte und bereits mehrfach erprobte Konzept des „sektionalen Content“ eingesetzt. Ein Redakteur hat dabei die Möglichkeit, jede Seite individuell auf Basis vorgefertigter Grids und Content-Objekte zu gestalten und diese jederzeit für alle Zwecke wiederzuverwenden. Alle verwendeten Grids und Content-Objekte sind dabei natürlich auf komplette Responsiveness hin entwickelt und getestet. Alle Grids und Content-Objekte werden strukturiert auf dem eZ-Backend verwaltet.

Zuerst wählt der Redakteur eines von mehreren vorgefertigten Grids. In jeden Grid-Bereich kann er dann einfach eines von vielen bereitgestellten Content-Objekten, wie zum Beispiel Akkordeon, Tabs, Slider, Videos, Galerien, Text und vielem mehr platzieren und befüllen.

Umfangreiche Integrationen

Den wesentlichen Teil der Integrationen stellt die Anbindung eines Börsen-Informationssystems (teletrader.com) dar. Alle aktuellen Kurs- und Unternehmensdaten von weltweit gehandelten Wertpapieren werden über für jede Wertpapierart individuell entwickelte Konnektoren von Teletrader abgerufen und übersichtlich und leicht lesbar dargestellt. Da das Interface zu Teletrader extrem schnell ist, werden alle Informationen zum Beispiel zu einer Aktie sofort auf einer Seite dargestellt und der Nutzer hat beim Klick auf Info-Tabs keine zusätzlichen Wartezeiten.

Bei der Darstellung von Börsendaten wurde besonderer Wert auf die optimale Nutzung auf mobilen Endgeräten gelegt. Denn gerade umfangreiche tabellarische Informationen sind normalerweise auf Smartphones nur schwer erfassbar.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Teletrader-Integration stellt das Caching dieser Informationen dar. Denn jeder User will die Information so schnell und korrekt wie möglich. Daher kann das Caching je Wertpapierart individuell parametriert werden, da sich die Kurse einer Anleihe oder eines Fonds typischerweise erheblich träger entwickeln als jene eines Hebelzertifikates oder Optionsscheins. In einigen Bereichen, zum Beispiel der Marktübersicht, wurden auch Push-Schnittstellen zu Kursinformationen implementiert.

Auf der Startseite wurde eine Social Wall implementiert, welche aus selektierten Social Media-Kanälen basierend auf hinterlegten Hashtags die aktuellsten Posts zu Börse und Wirtschaft zusammenfasst.

Ein weiterer Integrationspunkt ist jener zum Newsletter- und CRM System von Dadat. Hier werden über ein XML-RPC Interface nicht nur Newsletteranmeldungen direkt weitergegeben, sondern auch Anmeldungen zu Events und Webinaren, welche dann über das Newsletter- und CRM System individuell weiter begleitet werden.

Zur Web-Analyse wurde der Google Tag Manager integriert. Hier wurde neben den Standard-Funktionen ein umfangreiches Event- und Conversion-Tracking implementiert.

Zur Steigerung der Geschwindigkeit wurde neben allen Möglichkeiten des Caching und der serverseitigen Komprimierung auch ein Content Delivery Network (cdn77.com) für die Auslieferung von Videos und Bildern angebunden.

Last but not least ist die Website auch der zentrale Login/Logout-Punkt für personalisierte Services wie Online-Banking und die Online Trading-Applikation.

