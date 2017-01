Offizieller Launch: Nintendo Switch ab 3. März weltweit für 299 US-Dollar erhältlich

Nintendo hat am Donnerstag die Details für seine neue Konsole Switch bekanntgegeben. Das Gadget verbindet Heimgerät und Handheld in einem, als offizielles Launch-Game kommt ein neuer Zelda-Titel auf den Markt.

Nintendo stellt Details zu Switch vor

Im Oktober stellte Nintendo erstmals seine neue Konsole Switch vor, am Donnerstag verkündete der Hersteller den Marktstart sowie weitere Details des neuen Gadgets. Ab 3. März ist Switch weltweit erhältlich, in den USA kostet die neue Konsole 299,99 US-Dollar. Der konkrete Preis für den europäischen Markt ist noch unbekannt.

Die Konsole, eine Kombination aus einem Heimgerät und einem Handheld, hat eine Akkulaufzeit von 2,5 bis 6 Stunden. Der Akku wird über ein USB-C-Kabel aufgeladen. Weitere Details zur technischen Ausstattung verrät der Hersteller noch nicht. Switch wird mit dem neuen Controller „Joy-Con“ geliefert, der das Tablet in einen Handheld verwandeln kann. Der Controller ist in mehreren Farben verfügbar und mit einer Infrarot-Kamera ausgestattet, die Distanzen und Formen von Objekten erkennen kann. Das haptische Feedback des „Joy-Cons“ soll besonders präzise sein.

Nintendo enthüllte am Donnerstag die Inhalte des Switch-Pakets. (Bild: Nintendo)

Zelda und 80 weitere Spiele

Gleichzeitig mit Switch launcht Nintendo den neuen Zelda-Titel „Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Zum Launch bietet das Unternehmen auch das exklusive Spiel „1,2 Switch“ an, das die Funktionen des „Joy-Con“-Controllers demonstrieren soll. Insgesamt sind laut Nintendo 80 Spiele für die Switch-Konsole in Entwicklung, darunter auch neue Super-Mario- und Fifa-Titel. Auf Region-Lock verzichtet Nintendo bei seiner neuen Konsole.

Nintendo plant für sein neues Gerät außerdem einen kostenpflichtigen Online-Service für Multi-Player-Gaming. Details dazu werden erst später kommuniziert.

