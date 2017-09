Exklusiv: Lea Lange wird Co-Jurorin in der Gründershow von Carsten Maschmeyer

Lea Lange hat 2014 Juniqe gegründet und soll jetzt Co-Jurorin von Carsten Maschmeyer in der Sat.1-Sendung „Das ist deine Chance“ werden. (Foto: Juniqe)

Die Gründershow von Carsten Maschmeyer nimmt Gestalt an. Wie t3n exklusiv erfuhr, wird eine populäre Berliner Gründerin an der Seite des Unternehmers in der Jury sitzen.