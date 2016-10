Leak: Erste Fotos von neuem MacBook Pro in macOS-Sierra-Update aufgetaucht

Kurz vor dem Apple-Event liefert das macOS-Sierra-Update erste Bilder zum MacBook Pro. Diese zeigen den OLED-Displaystreifen und die TouchID, mit Apple-Pay-Unterstützung.

Leak zeigt erste Bilder des neuen MacBook Pros

Am Montag wurde das macOS Sierra 10.12.1 Update veröffentlicht, das versteckte Apple-Pay-Bilder beinhaltet. Wie Macrumors jetzt berichtet, zeigen diese das neue MacBook Pro. Dieses soll am 27. Oktober offiziell vorgestellt werden. Die Bilder zeigen nicht nur den OLED-Displaystreifen am oberen Ende des Keyboards, sondern bestätigen auch, dass man Apple Pay mit TouchID direkt am MacBook Pro verwenden kann.

Der Displaystreifen könnte den Namen Magic Toolbar tragen, er ändert je nachdem was am Screen selbst zu sehen ist den angezeigten Text. Auf dem geleakten Foto wird beispielsweise gefragt, ob man einverstanden ist eine bestimmte Summe zu bezahlen.

Ein OLED-Displaystreifen ist am oberen Keyboard-Rand zu sehen. (Bild: Macrumors)

Apple-Event am Donnerstag

Laut Macrumors wurde ein 13 Zoll MacBook Pro für die Aufnahmen verwendet. Macrumors erwartet außerdem vier USB-C-Ports und eine Kopfhörer-Büchse für das neue Modell. Alle anderen Anschlüsse verschwinden. Am Donnerstag wird man mehr wissen, auch ein neues MacBook Air und neue iMacs kann man übrigens erwarten.

Geht man nach den Aufnahmen, scheint das neue MacBook Pro übrigens auch ohne Escape-Taste ausgeliefert zu werden.

HI THERE IS NO ESCAPE KEY ON THE NEW MAC pic.twitter.com/agoCGLwEpw — Owen Williams⚡️ (@ow) October 25, 2016

In diesem Kontext auch interessant: Mit TouchID und OLED-Displaystreifen: Macbook Pro 2016 mit massivem Redesign