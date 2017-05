21 Tipps, um die Lebensdauer von Beiträgen auf Facebook, Twitter und mehr zu verlängern

Es ist zum Verzweifeln: Man schreibt zwei Tage an einem Beitrag und vier Stunden später flaut die Aufmerksamkeit ab. So könnt ihr die Posting-Lebensdauer verlängern.

Wer Inhalte im Netz produziert, möchte natürlich auch, dass sie so lange wie möglich die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich ziehen. Das ist angesichts der Schnelllebigkeit im Internet natürlich nicht so einfach. Während Beiträge auf dem eigenen Blog noch vergleichsweise lange im Blogroll sichtbar sind, rauschen geteilte Inhalte auf Facebook und Twitter nur so durch. Sie geraten binnen weniger Minuten und Stunden aus dem Sichtfeld. Doch was können Marketer tun, um die Beiträge länger am Leben zu halten?

21 Tipps für die Lebensdauer von Online-Postings

Eine Infografik versucht sich an einigen Tipps, die vor allem für Neueinsteiger der Online-Branche interessant sein dürften. So wird geraten, dass Beiträge doch auf sozialen Kanälen festgepinnt oder auf dem Blog gelegentlich aktualisiert und neu verteilt werden können. Listicles eignen sich für Letzteres besonders gut. Übersichten zu verschiedensten Themen können schnell erweitert und neu verteilt werden.

(Auch wir haben den Tipp kürzlich im Rahmen dieser Tool-Übersicht für erfolgreiches Content-Marketing angewandt. Lies auch: „Tool-Guide für erfolgreiches Content-Marketing: 35 Werkzeuge für alle Situationen“)

Insgesamt präsentiert die Infografik 21 Tipps für längere Lebensdauern von Beiträgen im Blog sowie den sozialen Netzwerken Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube und Pinterest. Ein Klick auf die Grafik oder diesen Link leitet zur Vollansicht. Ihr habt selber einen guten Tipp? Erzählt uns davon in den Kommentaren.

Tipps, um die Lebensdauer von Beiträgen auf Facebook, Twitter, Blog uvm. zu verlängern. (Grafik: Mamsys)

via blog.wiwo.de