Weniger ist mehr: Diese Angaben haben im Lebenslauf nichts zu suchen

Viele Informationen in unserem Lebenslauf geben wir nur aus Gewohnheit an oder „weil man das halt so macht“. Das ist nicht immer gut: Wir sagen euch, welche Angaben ihr besser weglasst.

Lebenslauf: Viele Angaben sind überflüssig

„Der Wunsch nach dem perfekten Lebenslauf sollte nicht zum Information-Overload führen.“

Der Wunsch, sich vor dem potenziellen neuen Arbeitgeber perfekt präsentieren zu wollen, ist verständlich. Trotzdem sollte er nicht dazu führen, dass wir jede Erfahrung und Fähigkeit, auf die wir verweisen können, unreflektiert in unseren Lebenslauf packen. Denn auch in Sachen Lebenslauf gilt manchmal: Weniger ist mehr. Personaler haben in der Regel nicht viel Zeit. Beim Scannen der Bewerbung sollten sie nicht von den wirklich wichtigen Aussagen abgelenkt werden: Je mehr vorteilhafte und aussagekräftige Informationen „hängen bleiben“, desto besser.

Ein schlauer Lebenslauf konzentriert sich also auf die wichtigsten Angaben: Die, die zeigen, dass ihr die optimale Besetzung für die ausgeschriebene Stelle seid. Zudem sollte er möglichst wenig Angriffsfläche für unbewusste Benachteiligungen bieten, zum Beispiel aufgrund eures Alters oder Geschlechts, die zwar offiziell nicht vorkommen dürfen, die sich aber kaum vollends abstellen lassen.

5 Angaben, die euer Lebenslauf nicht braucht

Folgende Informationen könnt oder sollt ihr in eurem Lebenslauf also ruhig weglassen:

1. Das Alter

Jugend wird manchmal unbewusst mit Unerfahrenheit gleichgesetzt. (Foto: Shutterstock.com)

Offiziell ist es natürlich kein Problem, das Alter im Lebenslauf anzugeben. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet Arbeitgebern schließlich, Angestellte und Bewerber aufgrund von Rasse und ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität zu benachteiligen.

Trotzdem können auch Recruiter nicht immer vermeiden, dass sie unterbewusst Schlüsse aus den in der Bewerbung angegebenen Informationen ziehen. Besonders junge Bewerber sollten sich daher eher auf ihre Fähigkeiten konzentrieren, ältere Bewerber die Berufserfahrung in den relevanten Feldern hervorheben.

2. Referenzen

Es ist schön, wenn ehemalige Kollegen und Kunden etwas Positives über die gemeinsame Zeit formulieren und Stärken des Bewerbers beschreiben. Trotzdem stellt sich die Frage, ob solche Privat-Testimonials wirklich etwas in der Bewerbung zu suchen haben. Statt alle möglichen Fähigkeiten schon im Vorhinein durch Referenzen belegen zu wollen, sollten Bewerber vielmehr gezielt reagieren können, wenn ein Recruiter zusätzliche Informationen anfordert, schreibt Michelle Joseph von PeopleFoundry. Eine gute Methode: Sammelt mit der Zeit mehr und mehr Referenzen auf eurem LinkedIn-Profil und verweist auf geeignete Testimonials, wenn ihr gefragt werdet.

3. Veraltete Berufserfahrung

Je schnelllebiger die moderne Arbeitswelt wird, desto weniger wichtig ist es, was ein Bewerber von zehn oder mehr Jahren gemacht hat. Auch der Grundschulabschluss und selbst die Abiturnote zählen – so hart das für den einen oder anderen sein mag – irgendwann nicht mehr. Kurze, befristete Beschäftigungen, Nebenjobs und Praktika sollten nur dann angegeben werden, wenn Tätigkeit und Erfahrungen für die aktuelle Stellenausschreibung relevant sind. Sonst fressen sie unnötig die Zeit und Aufmerksamkeit der Personaler.

4. Veraltete Technologien

Du hast mal einen PowerPoint-Grundkurs gemacht? Super! Aber lass das auf deinem Lebenslauf lieber weg. (Foto: p_a_h / flickr.com, Lizenz: CC-BY)

Vor ein paar Jahren war es enorm wichtig, bei der Bewerbung anzugeben, wie gut man sich mit Microsoft Word, PowerPoint oder Excel auskennt. Das solltet ihr heute lieber sein lassen. In der IT- und Medienbranche wird vorausgesetzt, dass ihr hinreichend gut mit Text- und Datenverarbeitungsprogrammen umgehen und euch in unbekannte Tools gegebenenfalls schnell einarbeiten könnt. Auch die vor zehn Jahren in der Volkshochschule belegte „Einführung in das Webseiten-Design“ wird Recruiter nur bedingt von euren Fähigkeiten überzeugen. Spezialkenntnisse oder Programmiersprachen, die für den ausgeschriebenen Job unmittelbar relevant sind oder dies noch werden könnten, solltet ihr natürlich unbedingt angeben – und zwar so, dass sie nicht zwischen euren Windows-XP und Mac-OS-Kenntnissen untergehen.

5. Langweilige Hobbys

Hobbys müssen nicht grundsätzlich ein überflüssiges Element im Lebenslauf sein. Eine außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung kann ein Anknüpfungspunkt für das Bewerbungsgespräch sein und soziale Talente des Kandidaten verdeutlichen.

„Schwimmen, Laufen, Lesen. Gähn.“

Angaben im Lebenslauf: Wie steht es mit dem Foto?

Selfies haben im Lebenslauf nichts zu suchen. Aber auch professionelle Bewerberfotos stehen in der Diskussion. (Foto: Shutterstock.com)

Wer aber das typische „Schwimmen, Laufen, Lesen“ in die unterste Zeile der Aufstellung packt, ohne sich große Gedanken zu machen, schneidet sich ins eigene Fleisch. Gerade passive Hobbies wie Fernsehen oder Kino werfen kein gutes Licht auf den Kandidaten. „Im Zweifel: weglassen“, urteilt auch Jochen Mai von karrierebibel.de , der sich ansonsten für das Nennen weniger, aussagekräftiger Hobbys im Lebenslauf ausspricht. Eine sehr gute Alternative ist es übrigens, soziales oder ehrenamtliches Engagement im Lebenslauf zu nennen: So könnt ihr eure Soft Skills in das richtige Licht rücken und mit besonders hoher Motivation punkten.

Uneinig sind sich die Experten darüber, ob ein Foto heute noch fester Bestandteil der Bewerbung sein sollte. Immerhin ist das Aussehen des Bewerbers kein Grund, um eine Bewerbung anzunehmen oder abzulehnen. Seit das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 2006 in Kraft getreten ist, verzichten die meisten Unternehmen darauf, überhaupt Bewerberfotos anzufordern und auch in den USA und in anderen Ländern ist es nicht üblich, sich mit Foto zu bewerben. Das Bild lenke vom Wesentlichen ab, schreibt etwa das Magazin CIO: „Wenn sie wissen wollen wie du aussiehst, nachdem sie alles über deine wahnsinnig guten Tech-Skills und überzeugende Persönlichkeit gelesen haben, werden sie im Social Web nachsehen.“

Andererseits lässt sich auch nicht bestreiten, dass ein Foto einen deutlich aussagekräftigeren ersten Eindruck hinterlässt als bloßer Text. „In Deutschland ist das immer noch sehr wichtig. Das Gesicht zu den Fakten macht die Bewerbung erst rund“, schreibt etwa Helene Endres vom KarriereSPIEGEL. Und so lange nicht alle Bewerber auf ein Foto verzichten, könnte das Weglassen des Bildes dazu führen, dass anderen Kandidaten der Vorzug gegeben wird. Wenn ihr euch wohl damit fühlt, solltet ihr also vorerst weiterhin Fotos beilegen.

Übrigens: Bei einem richtig guten Lebenslauf zählt auch die Typografie: Times New Roman kommt in etwa genauso gut rüber wie eine Jogginghose im Bewerbungsgespräch. Lasst euch also lieber von unseren Beispielen für beeindruckende Online-Lebensläufe oder von diesen besonders kreativen Bewerbungen inspirieren!