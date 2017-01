Leckerer Bewerbungshack: Diese Designerin verteilt Schokolade als Visitenkarte

Eine Designerin aus New York hat sich für ihre Bewerbungen etwas Besonderes einfallen lassen: Adobe-inspirierte Schokoladenstücke sollen für einen bleibenden Eindruck sorgen.

Wie eine Designerin für einen bleibenden Eindruck sorgt

„I always Aim to exceed expectations!“

Kreativarbeiter müssen sich besonders von Mitbewerbern absetzen, wenn sie auf sich aufmerksam machen wollen. Wer sich auf eine Stelle bewirbt, schickt insofern sein Portfolio mit. Doch nicht wenige Grafiker und Designer nutzen bereits die Bewerbung , um aufzufallen. Einen weiteren Ansatz hat die New Yorkerin April Hansen ausprobiert . Sie hat nach dem Vorstellungsgespräch ein kleines Schokoladen-Bündel beim potenziellen Arbeitgeber liegen lassen, das mindestens einen tieferen Eindruck hinterließ.

Hansen wickelte kleine Ritter-Sport-Tafeln in einer eigens kreierten Verpackung ein. Auf den Folien waren Logos unterschiedlicher Adobe-Produkte abgebildet – von Photoshop, Illustrator und InDesign. Die entsprechenden Kürzel Ps, Ai und Id hat die Bewerberin zusätzlich kreativ in Sätze einfließen lassen, wie beispielsweise: „I always Aim to exceed expectations!“ Auf der Rückseite informierte sie schlussendlich über einige persönliche Daten – etwa ihre Fähigkeiten sowie Kontaktmöglichkeiten.

In der Bildergalerie haben wir euch Fotografien der Adobe-inspirierten Schokoladenstücke eingebettet. Die Täfelchen lassen sich auch hervorragend als Kundengeschenk verwenden. Wie findet ihr die Idee?

Adobe-inspirierte Schokoladenstücke für Bewerbungen und Kunden

