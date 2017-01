Flugausfälle, Strafzettel und mehr: So setzen Startups deine Verbraucherrechte durch

Neue Startups helfen Verbrauchern dabei, ihre Rechte gegenüber Unternehmen und Behörden durchzusetzen. Mit dem Ärger der Kunden lässt sich gutes Geld verdienen.

Gegenüber Konzernen, Versicherungen und Behörden sind Verbraucher bei der Durchsetzung ihrer Rechte häufig in einer schlechteren Position. Oft sind Regressforderungen und Widersprüche kompliziert und nicht selten auch mit erhöhten Kosten verbunden – etwa, wenn ein Anwalt dazukommt. Anders als Unternehmen und staatliche Stellen können diese Menschen nicht auf hauseigene Rechtsabteilungen zurückgreifen, die sich permanent damit beschäftigen, finanzielle Forderungen einzuholen beziehungsweise abzuwehren.

Für viele Menschen wird der Rechtsweg somit zum Kampf gegen Windmühlen. Eine Reihe neuer Startups, die unter dem Begriff „Legal Techs“ agieren, will jetzt helfen. Sie versprechen schnelle Lösungen, wenn der Flug verspätet, der Vertrag fehlerhaft oder das Knöllchen ungerechtfertigt ist. Häufig braucht es nur wenige Klicks in Online-Formularen. Heraus kommen nicht nur vorgefertigte Anschreiben, sondern auch Hochrechnungen der zu erwartenden Leistungen.

Schadensersatzansprüche gegenüber Fluglinien einfordern

Die ersten Unternehmen dieser Art konzentrierten sich auf Airline-Kunden, deren Flüge verspätet oder ausgefallen sind. Den Menschen stehen nicht selten Entschädigungen im dreistelligen Bereich zu, die sie jedoch selten einfordern. Laut Marek Janetzke, CEO von Flightright, müssten jährlich knapp vier Milliarden Euro an Fluggäste erstattet werden. Gezahlt wird davon aber nur ein Bruchteil – oft, weil Kunden sich vom Aufwand schlichtweg überfordert fühlen. Und genau da kommt sein Unternehmen ins Spiel.

Anwender geben auf Flightright.de zunächst die Flugnummer und das Reisedatum des zu beanstandenden Fluges ein. Anschließend fragt ein Programm weitere Informationen ab – etwa den Umfang der Verspätung. Eine Software kalkuliert schlussendlich den möglichen Schadensersatz und hilft dabei, ein Schreiben inklusive der finanziellen Forderung aufzusetzen. Anschließend wird das Dokument an die Fluglinie geschickt. Dafür berechnen die Macher eine Gebühr von 25 Prozent auf die später eingehende Entschädigungssumme.

Ab drei Stunden Verspätung steht jedem Airline-Kunden ein Schadensersatz zu. Was viele jedoch nicht wissen: Die Summe ist nicht etwa am Ticketpreis, sondern an der Länge der Flugstrecke gebunden. So können selbst bei vergleichsweise billigen Flügen hohe Forderungen von bis zu 600 Euro zustande kommen. Wichtig ist zudem, dass der Flug in der EU gestartet oder gelandet ist. Derartige Kriterien gleicht Flightright im Vorfeld ab. Und mehr noch: Das Startup geht für seine Kunden sogar vor Gericht, falls eine Fluglinie nicht zahlen will.

Der Markt ist inzwischen hart umkämpft. Dutzende Anbieter bauen ihre Geschäftsmodelle auf den Ärger der Fluggäste auf. Dienstleister wie Wirkaufendeinenflug.de gehen sogar noch weiter als Flightright. Sie kaufen – wie der Name schon sagt – die verspäteten und ausgefallenen Flüge der Kunden auf und zahlen die zu erwartende Entschädigung vorab aus. Somit tragen sie ein höheres Risiko, fordern aber auch höhere Provisionen: Die Kunden treten 50 Prozent der errechneten Summe ab.

Fehlerhafte Lebensversicherungen sorgen für hohe Entschädigungen