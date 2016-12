„Leichtestes Notebook der Welt“: Samsung präsentiert 13,3-Zoll-Gerät aus Titan

Samsung hat mit dem 13,3-Zoll-Modell seiner „Notebook-9“-Reihe das angeblich „leichteste Notebook der Welt“ angekündigt. Gemeinsam mit dem 15,6 Zoll großen Bruder wird es auf der CES zu sehen sein.

Samsung „Notebook 9“: Leicht und dünn

Gerade einmal 820 Gramm schwer soll das neue Gerät aus Samsungs „Notebook-9“-Reihe mit dem 13,3 Zoll großen Display (Auflösung: 1.920 mal 1.080 Pixel) sein – es wäre damit rund 100 Gramm leichter als das vergleichbare Macbook von Apple. Wie das größere 15-Zoll-Modell, das immerhin weniger als ein Kilogramm auf die Waage bringt, besteht das Gehäuse des neuen „Notebook 9“ aus Titan. Mit 13,9 beziehungsweise 14,9 Millimetern Dicke sind die beiden neuen Windows-10-Notebooks von Samsung zudem sehr schmal.

Notebook 9 von Samsung: Windows-10-Gerät mit 13,3-Zoll-Display. (Bild: Samsung)

Allerdings müssen aufgrund der leichten und schmalen Bauweise offenbar Abstriche bei der Akkuleistung gemacht werden. Der Akku soll lediglich 30 Wattstunden fassen – sowohl beim kleineren als auch beim größeren 9er-Notebook. Das reicht den Hardwaredetails zufolge immerhin für eine Laufzeit von rund sieben Stunden. Dafür lässt sich der Akku dank Schnellladetechnologie innerhalb von 80 Minuten voll laden. Für eine Laufzeit von etwas mehr als zwei Stunden müssen Nutzer das Notebook nur 20 Minuten mit der Steckdose verbinden.

Samsung-Notebook mit Fingerabdrucksensor

In dem Samsung-Notebook arbeitet ein i5- oder i7-Intel-Core-Prozessor („Kaby Lake“) mit acht beziehungsweise 16 Gigabyte RAM. Die eingebaute SSD bietet einen Speicherplatz von 256 Gigabyte. Das Notebook verfügt über eine WLAN-Verbindung (802.11 ac), Bluetooth 4.1 sowie einen integrierten Fingerabdrucksensor und Unterstützung für Windows Hello. An Anschlüssen stehen Nutzern zweimal USB 3.0, einmal USB-C, HDMI und ein Micro-SD-Kartenslot zur Verfügung.

Samsung will die beiden Geräte der „Notebook-9“-Reihe erstmals auf der CES 2017 der Öffentlichkeit vorstellen. Details zu Preisen und Verfügbarkeit hat der Konzern bisher noch nicht genannt. Die Vorgängermodelle kosten zwischen 900 und 1.100 US-Dollar. Für deutsche Interessenten ärgerlich: Die Samsung-Notebooks wird es aller Voraussicht nach nicht in Deutschland geben, sondern nur auf den Märkten Südkorea und USA.

