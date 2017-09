Lenovo Thinkpad 25: Jubiläums-Notebook mit Bildern und Spezifikationen geleakt

Zum 25. Geburtstag der erfolgreichen Thinkpad-Reihe will Lenovo ein Jubiläums-Modell vorstellen. Das Lenovo Thinkpad 25 ist bereits vorab geleakt – das steckt unter der Haube, so sieht es aus.

Lenovo Thinkpad 25: Alte Werte mit aktuellen Spezifikationen vereint

Im Oktober feiert Lenovo den 25. Geburtstag der 1992 von IBM gelaunchten Thinkpad-Serie, die seit 2004 zu Lenovo gehört. Mit dem Thinkpad 25 will das Unternehmen die erfolgreiche Notebook-Serie feiern.

Das Thinkpad 25 knüpfe teils optisch und technisch an das im Januar 2017 vorgestellte T740 an und soll die interne Modellnummer T25 beziehungsweise 20K7 tragen, berichtet Winfuture, das an entsprechende Informationen gelangt ist.

(Bild: Winfuture)

Wie Lenovos Thinkpad T740 besitze das Jubiläumsmodell ein Full-HD-IPS-Touch-Display (1.920 x 1.080 Pixel) mit einer 14-Zoll-Bilddiagonale und den klassischen Trackpoint-Pin als Trackpad-Ersatz, den blauen „ThinkVantage“-Enter-Button als auch das farbenfrohe Thinkpad-Logo. Begleitet werde das markante Design von einem bis zu 2,7 Gigahertz (3,5 Gigahertz im Turboboost) schnellen Core-i7-Prozessor, einer Nvidia GeForce-940MX-GPU, 16 Gigabyte DDR4-RAM und 512 Gigabyte SSD-Speicher – auch ein LTE-Modem soll an Bord sein.

Lenovo Thinkpad 25: Mit austauschbarem Akku und Fingerabdruckleser

(Bild: Winfuture)

Obwohl es optisch an die alten Thinkpads erinnert, sind alle wichtigen modernen Anschlüsse an Bord: Neben einem USB-C-Port mit Thunderbolt-3-Support, drei USB-A-Anschlüssen (USB 3.0) und einem SD-Kartenleser sind auch HDMI-Port und Ethernet-Anschluss verbaut. Ferner sind WLAN nach ac-Standard, eine HD-Webcam, Bluetooth 4.2 und eine Infrarot-Kamera zur Anmeldung per Gesichtserkennung mit Windows Hello am Start. Darüber hinaus ist neben der Enter-Taste ein Fingerabdruckleser ins Gehäuse integriert.



Zu den weiteren zutage geförderten Daten des Jubiläums-Modells: Das Thinkpad 25 sei 19,95 Millimeter dick und wiege 1,58 Kilogramm. Der 48-Wattstunden-Akku sei austauschbar und soll laut Hersteller bis zu 18 Stunden Laufzeit liefern können.

Im Unterschied zu anderen Thinkpad-Modellen soll das Thinkpad 25 in besagter exklusiver Ausstattung daherkommen. Wann genau das Jubiläums-Modell vorgestellt wird, ist nicht bekannt, auch der Preis ist noch unklar.

