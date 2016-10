50 Prozent drahtlos laden in 30 Minuten: LG präsentiert 15-Watt-Ladepad

Ein leeres Smartphone in nur 30 Minuten zur Hälfte drahtlos laden – das verspricht LG mit seinem Quick Wireless Charging Pad. Das Ladepad ist laut Hersteller das erste der Welt mit 15 Watt Leistung.

Ladepad mit Schnelllade-Technologie

Aktuell auf dem Markt befindliche Ladepads bieten eine Leistung von fünf, maximal zehn Watt. Mit dem Quick Wireless Charging Pad will LG jetzt das erste drahtlose Lademodul mit einer Leistung von 15 Watt auf den Markt bringen. Damit soll ein komplett leeres Smartphone innerhalb von 30 Minuten zu 50 Prozent geladen werden, wie es in einer Mitteilung des südkoreanischen Konzerns heißt. Damit biete das Ladepad genauso viel Leistung wie ein herkömmliches kabelgebundenes Schnellladegerät.

Das LG-Ladepad verspricht schnelles und drahtloses Laden. (Bild: LG Innotek)

Das Quick Wireless Charging Pad soll mit meisten am Markt befindlichen drahtlosen Ladetechnologien kompatibel sein. LG zufolge entspreche das Ladepad den Standards des Wireless Power Consortium. Um das Problem des Erhitzens von Akku und Smartphone während des drahtlosen Ladens in den Griff zu bekommen, hat LG dem Gerät einen Sensor eingebaut, der die Temperatur misst. Wird eine bestimmte, nicht näher genannte Temperatur überschritten, unterbricht das Pad den Ladevorgang.

LG-Ladepad: In Kürze auch in Europa

Das Risiko einer möglichen Akku-Explosion soll ebenso minimiert werden wie ein Performance-Verlust des Smartphones. LG sieht künftig eine große Nachfrage nach drahtlosen Lösungen zum Smartphone-Laden. Einer Prognose der Marktforschungsfirma Techno Systems Research soll sich der Umsatz mit entsprechenden Modulen im Zeitraum zwischen 2015 und 2019 auf 2,2 Milliarden US-Dollar vervierfachen. LG will sein Quick Wireless Charging Pad noch in diesem Monat in Nordamerika, Australien und Europa auf den Markt bringen. Ein Preis ist noch nicht bekannt.

Interessant in diesem Zusammenhang: Smartphones noch schneller kabellos laden: Qi-Standard wird besser