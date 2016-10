Statt 5K-Thunderbolt: Apple setzt auf LG Ultrafine-Displays mit 4K- und 5K-Auflösung

Wer am Donnerstag ein neues 5K-Thunderbolt-Display erwartet hatte, wurde enttäuscht. Stattdessen pries Apple die Ultrafine-Displays von LG mit 4K- und 5K-Auflösung für die neuen MacBook Pro an.

LG Ultrafine- statt 5K-Thunderbolt-Display

Im Juni hatte Apple sein in die Jahre gekommenes Thunderbolt-Display – es wurde schon 2011 eingeführt – aus den Programm genommen. Daher hatte man im Vorfeld des Mac-Events vorsichtig auf einen Nachfolger spekuliert. Das kolportierte 5K-Thunderbolt-Display gehörte aber nicht nicht zu den angekündigten Produkten: im Fokus der Veranstaltung stand ausschließlich das neue Macbook Pro (2016) mit seiner Touch Bar.

Soll der LG Ultrafine-Monitor Apples Thunderbolt-Display ersetzen? (Bild: LG)

Ganz ohne Display ging es aber auch nicht: Doch anstelle eines Thunderbolt-Monitors hatte Apple zwei hochauflösende Ultrafine-Displays von LG auf der Bühne, die perfekt mit den neuen Macbook Pro zusammenspielen sollen. Der Ultrafine-Monitor von LG besitzt USB-Typ-C-Anschlüsse und unterstützt zugleich Thunderbolt-3-Unterstützung. Das 27-Zoll-Modell bietet 5K-Auflösung mit 5.120 x 2.880 Pixeln, das 21,5-Zoll-Ultrafine-Display besitzt 4K-Auflösung mit 4.096 x 2.304 Pixeln. Beide verfügen über eine Helligkeit von 500 cd/m² und einen großen P3-Farbumfang.

LG Ultrafine dient auch als USB-Typ-C-Hub

Mit den neuen Macbook Pro können zwei 5K-Displays gleichzeitig angesteuert werden. (Screenshot: Apple)

Das Display wird per USB-Typ-C-Schnittstelle mit dem Mac verbunden und versorgt den Rechner über das eine USB-Typ-C-Kabel mit Strom (27 Zoll: bis zu 85 Watt, 21,5-Modell bis zu 60 Watt) – diese eine Schnittstelle unterstützt auch Thunderbolt 3. Auf der Rückseite der Displays befinden sich drei zusätzliche USB-Typ-C-Anschlüsse, um weitere Geräte zu verbinden – es fungiert so auch als USB-Hub. Beim 27-Zoller hat LG USB-3.1-Anschlüsse der ersten Generation mit fünf Gigabit pro Sekunde verbaut, im 21,5-Zoller unterstützen die Anschlüsse lediglich USB-2.0 mit einem Downstream vom 480 Megabit pro Sekunde. Darüber hinaus sind Stereolautsprecher, eine Webcam und ein Mikrofon an Bord.

LG Utrafine statt 5K-Thunderbolt-Display (Bild: LG) 1 von 7 Zur Galerie

Beide Displays sollen etwa ab Dezember im deutschen Apple-Store erhältlich sein. Das 27-Zoll-Ultrafine-Modell ist lediglich mit den neuen Macbook Pro kompatibel, der kleinere Monitor unterstützt laut Apple auch andere Macbooks mit USB-Typ-C-Anschluss. Die Preise haben es in sich: das große Ultrafine-Display schlägt mit 1.399 Euro zu Buche, das kleinere kostet 749 Euro. Angesichts dessen, dass Apple auf LG als Displaypartner setzt, bleibt abzuwarten, ob es überhaupt wieder ein Thunderbolt-Display von Apple geben wird – das 5K-Thunderbolt-Display mit integrierter GPU steht aber eigentlich noch aus.

