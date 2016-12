Für die neuen Macbook Pro: LG Ultrafine-Displays mit 4K- und 5K-Auflösung ab sofort erhältlich

Apple hat mit dem Verkauf der neuen Ultrafine-Displays von LG mit 4K- und 5K-Auflösung begonnen. Mit USB-Typ-C-Anschluss sind sie für die Nutzung an den neuen MacBook-Pro-Modellen ausgelegt.

LG Ultrafine- statt 5K-Thunderbolt-Display

Im Juni hatte Apple sein in die Jahre gekommenes Thunderbolt-Display – es wurde schon 2011 eingeführt – aus dem Programm genommen. Daher hatte man im Vorfeld des Mac-Events vorsichtig auf einen Nachfolger spekuliert. Das kolportierte 5K-Thunderbolt-Display gehörte aber nicht nicht zu den angekündigten Produkten: im Fokus der Veranstaltung stand ausschließlich das neue Macbook Pro (2016) mit seiner Touch Bar.

Soll der LG Ultrafine-Monitor Apples Thunderbolt-Display ersetzen? (Bild: LG)

Ganz ohne Display ging es aber auch nicht: Doch anstelle eines Thunderbolt-Monitors hatte Apple zwei hochauflösende Ultrafine-Displays von LG auf der Bühne, die perfekt mit den neuen Macbook Pro zusammenspielen sollen. Der Ultrafine-Monitor von LG besitzt USB-Typ-C-Anschlüsse und unterstützt zugleich Thunderbolt-3. Das 27-Zoll-Modell bietet 5K-Auflösung mit 5.120 x 2.880 Pixeln, das 21,5-Zoll-Ultrafine-Display besitzt 4K-Auflösung mit 4.096 x 2.304 Pixeln. Beide verfügen über eine Helligkeit von 500 cd/m² und einen großen P3-Farbumfang.

LG Ultrafine dient auch als USB-Typ-C-Hub

Mit den neuen Macbook Pro können zwei 5K-Displays gleichzeitig angesteuert werden. (Screenshot: Apple)

Das Display wird per USB-Typ-C-Schnittstelle mit dem Mac verbunden und versorgt den Rechner über das eine USB-Typ-C-Kabel mit Strom (27 Zoll: bis zu 85 Watt, 21,5-Modell bis zu 60 Watt) – diese eine Schnittstelle unterstützt auch Thunderbolt 3. Auf der Rückseite der Displays befinden sich drei zusätzliche USB-Typ-C-Anschlüsse, um weitere Geräte zu verbinden – es fungiert so auch als USB-Hub. Beim 27-Zoller hat LG USB-3.1-Anschlüsse der ersten Generation mit fünf Gigabit pro Sekunde verbaut, im 21,5-Zoller unterstützen die Anschlüsse lediglich USB-2.0 mit einem Downstream vom 480 Megabit pro Sekunde. Darüber hinaus sind Stereolautsprecher, eine Webcam und ein Mikrofon an Bord.

LG Utrafine statt 5K-Thunderbolt-Display (Bild: LG) 1 von 7 Zur Galerie

Beide Displays sind ab sofort im deutschen Apple-Store erhältlich. Das 27-Zoll-Ultrafine-Modell ist derzeit nur mit den neuen Macbook Pro kompatibel, der kleinere Monitor unterstützt laut Apple auch andere Macbooks mit USB-Typ-C-Anschluss. Die Preise haben es in sich: das große Ultrafine-Display schlägt mit 1.049 Euro zu Buche, das kleinere kostet 561 Euro. Auch wenn ihr sie sofort bestellen solltet, vor Weihnachten werden sie nicht auf euren Schreibtischen stehen. Denn die Lieferzeiten betrsgen laut Apple zwei bis vier Wochen für das große Modell und acht bis zehn Wochen für die 21,5-Zoll-Variante.

Mehr zum neuen Macbook Pro:

Dieser Artikel ist zuerst am 29. Oktober erschienen, wurde im Dezember um die Verfügbarkeit der Displays erweitert.