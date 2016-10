Lieferando-Gründer: „Die Leute bestellen ihre Pizza lieber am Telefon“

Die Food-Delivery-Branche ist schwer angesagt. Lieferando-Gründer Philipp Hartmann ist inzwischen sehr erfolgreich und gibt Tipps für Neulinge.

Philipp Hartmanns erstes Startup ging noch in die Hose, mit Lieferando gelang dem Seriengründer schließlich der große Erfolg. Über die Dachfirma Takeaway brachte er die Bestellplattform vor wenigen Wochen sogar an die Börse. Doch der Markt ist kompetitiv: Aufstrebende Start-ups wie Foodora und Deliveroo wirbeln gerade die Food-Delivery-Branche auf. Das macht Hartmann jedoch keine Sorgen, wie er im Interview mit Horizont Online sagt. Viel eher müsse man die Augen auf Uber und Amazon richten.

Lieferando-Mitgründer Philipp Hartmann. (Foto: Rheingau Founders)

Horizont: Herr Hartmann, über welche Plattform bestellen Sie Ihr Abendessen: Foodora oder Deliveroo?

Philipp Hartmann: Weder noch, natürlich (lacht). Anders als zu den Anfangszeiten von Lieferando habe ich heute zwar mehr Möglichkeiten, im Internet mein Essen zu bestellen, aber ich war und bin nach wie vor loyaler Lieferando-Kunde. So wie übrigens die meisten Kunden. Die Retention Rate ist bei uns ausgesprochen hoch.

Horizont: Trotzdem rollen diese Start-ups derzeit ordentlich den Food-Delivery-Markt auf. Macht Ihnen das keine Sorgen?

Hartmann: Nein, im Gegenteil: Ich begrüße diese Entwicklung, weil es das komplette Marktsegment in Schwung bringt. Keine Frage, für Lieferando ist der Erfolg von Foodora und Deliveroo sicherlich auch eine Bedrohung, aber wenn wir unsere Analysen richtig gemacht haben, werden uns die neuen Player nicht sonderlich gefährlich. Wir beobachten derzeit, dass wir lediglich in den sehr kompetitiven Postleitzahlengebieten, also in Großstädten, nicht mehr so stark oder überhaupt nicht mehr wachsen, weil die sonst für uns neuen Marktanteile von diesen neuen Akteuren mitbedient werden.

Blut geleckt hatte Philipp Hartmann 2003 während eines Praktikums bei Jamba. Dort lernte der heute 33-Jährige Oliver Samwer kennen, den heutigen Rocket-CEO, und beobachtete die Goldgräberstimmung im Online-Marketing. Noch während des Studiums an der European Business School in Oestrich-Winkel gründete Hartmann zusammen mit Freunden seine erste Firma. Es sollten vier weitere folgen. Heute ist Hartmann mit seinem Unternehmen "Rheingau Founders" auf der anderen, der beratenden Seite unterwegs.

Horizont: Wie entwickelt sich das Wachstum insgesamt bei Lieferando?

Hartmann: Wir wachsen nach wie vor. Es hat sich ausgezahlt, dass wir in den vergangenen Monaten extrem viel Wert auf Branding gelegt haben. Jetzt ernten wir bereits die Früchte: Lieferando ist mittlerweile bei 40 Prozent der Befragten „Top of Mind“. Lieferheld kommt auf 20 Prozent, Pizza.de auf 13 Prozent.

Horizont: In ein paar Jahren sind vielleicht Player wie Uber und Amazon die beliebtesten Bestell-Plattformen. Beide Unternehmen tüfteln derzeit an eigenen Food-Delivery-Diensten.

Hartmann: Das ist eine sehr spannende Entwicklung. Es liegt nahe, dass Amazon und Uber in diesen Geschäftsbereich investieren. In Berlin bekommen Kunden bereits mit Amazon Prime Now ihre Bestellung innerhalb einer halben Stunde geliefert. Und in Barcelona können wir beispielsweise beobachten, dass Uber dort mit seinem Taxi-Service kaum erfolgreich ist, mit Essens-Auslieferungen stattdessen sehr wohl. Auch in Amsterdam, einem der Kernmärkte von Takeaway, ist Uber mit Food-Lieferungen sehr erfolgreich. Diese Investitionen sind meiner Ansicht nach eine logische Entwicklung. Wenn ich Uber-CEO Travis Kalanick wäre, würde ich auf jeden Fall versuchen, den deutschen Markt weiter aufzurollen.

Horizont: Naja, Uber tut sich in Deutschland bekanntlich seit Jahren ziemlich schwer und hat bislang nicht einmal den Taxi-Service etablieren können.

Hartmann: Uber hat sich hierzulande beim Thema Taxi-Ersatz sehr stark die Zähne ausgebissen, das stimmt. Das heißt aber nicht, dass das Unternehmen in Deutschland nicht das Food-Business ausrollen könnte. Ich glaube übrigens fest daran, dass Uber sich bald als Taxi-Ersatz etablieren wird. Die Liberalisierung des Marktes ist nur eine Frage der Zeit.