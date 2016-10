Linkedin mit 9 Millionen deutschsprachigen Nutzern – fast so viele wie bei Xing

Das vor der Übernahme durch Microsoft stehende Karrierenetzwerk Linkedin wächst weiter kräftig. Neben den Quartalszahlen sind auch Nutzerzahlen bekannt geworden.

Linkedin mit starkem Wachstum vor Microsoft-Übernahme

Linkedin legt starkes Nutzerwachstum hin – auch im deutschsprachigen Raum. (Foto: Twin Design / Shutterstock.com)

„Linkedin verweist auf 467 Millionen Anwender weltweit.“

Wie viele andere Tech-Unternehmen dieser Tage hat auch Linkedin neue Quartalszahlen vorgelegt. Das Karrierenetzwerk konnte den Umsatz um 23 Prozent auf 960 Millionen US-Dollar steigern. Der Gewinn stieg auf neun Millionen Dollar an. Die Börse reagierte darauf jedoch unbeeindruckt. Der Aktienkurs notierte nahezu unverändert.

Spannend sind in dem Zusammenhang jedoch die weltweiten Nutzerzahlen, die das Unternehmen ebenfalls bekanntgab. Global kletterte die Anzahl der Mitglieder um 18 Prozent auf 467 Millionen Anwender an. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat Linkedin jetzt mehr als neun Millionen Mitglieder, ließ das Unternehmen wissen. Der deutsche Konkurrent Xing konnte im Juni 2016 in der DACH-Region auf insgesamt 10,5 Millionen Nutzer verweisen.

Im Juni hatte Microsoft angekündigt, das Karrierenetzwerk für etwa 26,2 Mrd. Dollar schlucken zu wollen. Die Übernahme soll bis Jahresende erfolgen. Auf Linkedin können sich Nutzer vernetzen, in beruflichen Profilen vorstellen und nach neuen Jobs suchen. Zudem gibt es News-Angebote, über die sich Anwender informieren können.

via globenewswire.com