Ist dein Linkedin-Profilbild so okay? Dieses KI-Tool sagt es dir

Bist du dir unsicher, wie gut oder schlecht dein Profilbild auf Linkedin ist? Ein neues Tool soll diese Frage jetzt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz beantworten.

Wenn es sonst schon keiner macht: Dieses Tool wirft einen genauen Blick auf dein Linkedin-Profilbild

Bei dem Karriere-Netzwerk Linkedin ist das eigene Auftreten natürlich anderen Regeln unterworfen, als bei sozialen Netzwerken, die vornehmlich privat genutzt werden. Immerhin gilt es hier einen möglichst professionellen Eindruck zu hinterlassen. Doch wie lässt sich diese Erkenntnis auf das eigene Profilfoto übertragen? Reichen ordentliche Klamotten und eine Rasur aus, oder gibt es doch noch ein paar mehr Dinge, die hier beachtet werden sollten?

Wer sich unsicher ist, der kann jetzt den Snappr Photo Analyzer benutzen. Das webbasierte Tool nutzt künstliche Intelligenz, um Nutzern Tipps für ein besseres Linkedin-Profilbild zu geben. Dazu wird das Foto anhand verschiedener Kriterien bewertet. Außerdem gibt es praktische Tipps, um die etwaigen Schwächen auszubügeln.

Das KI-Tool analysiert euer Linkedin-Profilbild. (Screenshot: snappr.co)

Linkedin-Profilbild: KI-Tool soll nicht für immer umsonst sein

Der Snappr Photo Analyzer bietet euch die Möglichkeit, nach eurem aktuellen Linkedin-Profilbild auch alternative Bilder von euch hochzuladen und auszuwerten. So könnt ihr schnell überprüfen, ob ihr nicht vielleicht bereits ein besseres Foto auf eurer Festplatte habt. Wenn ja, reicht es natürlich, wenn ihr sie einfach austauscht. Wenn nicht, hilft eventuell nur der Weg zum Fotografen.

Genau damit verdient Snappr übrigens sein Geld: Der Dienst hilft Kunden dabei, einen professionellen Fotografen zu finden. Allerdings ist die Firma nur in Australien aktiv. Da ihr Fotoanalyse-Tool aber natürlich weltweit sinnvoll ist, will das Unternehmen irgendwann auch Geld für die Nutzung verlangen – derzeit ist der Service aber noch umsonst. Interessanterweise arbeitet Snappr derzeit auch an einer Variante ihres KI-Tools, das nicht für Linkedin, sondern für Dating-Websites optimiert ist.

