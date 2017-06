Was Linkedin-Nutzer dazu bringt, mit deinen Inhalten zu interagieren. (Foto: Shutterstock-Twin Design)

Welche Themen interessieren Leser auf Linkedin? Und was motiviert zum Engagement? Eine hauseigene Infografik des Karriere-Netzwerks versucht sich an Antworten.

Linkedins Publisher-Plattform bietet Marken und Menschen eine großartige Möglichkeit ihr Wissen mit anderen Professionals zu teilen. Produzierte und anschließend verteilte Inhalte helfen dabei, die eigene Reputation aufzubauen. Bei hunderttausenden Postings, die Influencer pro Woche veröffentlichen, ist der Wettbewerb jedoch höher als je zuvor. Der Kampf um die Aufmerksamkeit der Leser wird härter.

Was interessiert Linkedin-Leser? Das Karriere-Netzwerk hat 9.000 Nutzer befragt

Linkedin gehört zu den beliebtesten sozialen Netzwerken. (Foto: Shutterstock-Bornfree)

Doch was können Inhalt-Produzenten tun, damit die Beiträge mehr Leute erreichen? Einen Hinweis gibt Linkedin jetzt selbst. Das Karriere-Netzwerk hat sich von 9.000 Mitgliedern ein tiefergehendes Feedback eingeholt, welche Beiträge in deren Augen besonders interessant sind beziehungsweise mit welchen Inhalten sie am meisten interagieren. Dabei unterscheidet man unter anderem nach bildenden und informierenden Beiträgen.

Um die Ergebnisse noch besser veranschaulichen zu können, hat Linkedin eine eigens kreierte Infografik herausgegeben. Um den ganzen Inhalt präsentiert zu bekommen, reicht ein Klick auf den Ausschnitt – oder auf diesen Link.

Was Linkedin-Nutzer dazu bringt, mit deinen Inhalten zu interagieren. (Infografik: Linkedin)

