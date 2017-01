Bitte hört auf mit eurem Local-Commerce-Bullshit!

54 Local-Commerce-Initiativen hat jemand zusammengetragen. Ein Blick auf einige dieser Initiativen verschafft t3n-Redakteur Jochen G. Fuchs eine Gänsehaut. Dabei wäre die Lösung so einfach.

Lokale Marktplätze schießen aus dem Boden wie Pilze, anscheinend kauft jetzt ganz Deutschland nur noch lokale Produkte. Zumindest finden sich bei Localcommerce.info schon immerhin 54 Local-Commerce-Initiativen, die alle den Fokus auf das Thema „Local Commerce“ legen. Einige davon sind so dumm, das allzu wörtlich zu nehmen. Damit Local Commerce erfolgreich sein kann, muss nämlich erstmal das „Local“ aus dem Begriff gestrichen werden.

Was Local Commerce oft will

Das Ziel lautet ganz oft, dem örtlichen Kunden den vernachlässigten stationären Einzelhandel einer einzigen Stadt oder Region nahezubringen, um den örtlichen Einzelhändler mit zusätzlichem Umsatz zu versorgen.

Oder der Ansatz macht lokale Produkte durchsuchbar, damit der Kunde weiß, was vor Ort im Laden erhältlich ist und er nicht unbedingt online bestellen muss.

In jedem Fall wird der Ansatz fein abgerundet mit einer Prise Lokalkolorit und einer Dosis Support-Your-Local-Dealer-Attitüde.

Manchmal liegt Local-Commerce-Initiativen die beschränkte Denkweise zugrunde, unbedingt lokale Kunden gewinnen zu müssen. (Foto: © *Sindy* - Fotolia.com)

Wieso das Unfug ist

Marktplätze, die einzig darauf abzielen, lokale Kunden einer Stadt zu erreichen, sind meistens komplett chancenlos. Die Zielgruppen sind viel zu klein, um mit einem völlig gemischten Sortiment mit irgendeinem Online-Marketing und einer üblichen Click-Through-Rate von 3-Prozent-irgendwas gleich einen ganzen Marktplatz befeuern zu können. Mit Insel-Lösungen gegen Portale wie Locafox antreten zu wollen, oder gar gegen die lokalen Funktionen von Google oder eBay, ist Unfug.

Ein einfaches Beispiel: ein lokaler Marktplatz schaltet eine Anzeige bei Facebook, er erreicht als Zielgruppe die Facebook-Nutzer seiner Stadt. In Deutschland nutzen 27 Millionen Menschen Facebook, die ARD/ZDF-Onlinestudie geht davon aus, dass 79,5 Prozent der deutschen Einwohner Internetnutzer sind: 58 Millionen. Damit sind auf Facebook 46 Prozent der Internetnutzer erreichbar. Für die Werbeanzeige steht damit 46 Prozent der Bevölkerung von, sagen wir mal, Wuppertal, zur Verfügung. Das sind ...

Ich mach's kurz: Der Versuch, eine gezielte Werbeanzeige bei Facebook zu schalten für die Zielgruppe Wuppertal und ein einzelnes Produkt aus einem Marktplatz, scheitert. Facebook antwortet: „Die Zielgruppe ist zu klein, bitte erweitere sie.“

Und was Local Commerce eigentlich wollen sollte

Und genau das sollte eine Local-Commerce-Initiative tun: die Zielgruppe erweitern. Hört auf damit, nur lokale Kunden erreichen zu wollen. Bringt eure Einzelhändler dahin, wo Kunden sind, und versucht nicht, selbst zum Marktplatz zu werden. Geschäftsmodelle, die darauf setzen, zum Marktplatz zu werden, brauchen jede Menge Reichweite, Produkte und einen verdammt langen Atem. Das habt ihr alles nicht. Und wenn ihr es hättet, dann ist das Alleinstellungsmerkmal „Wir kommen aus der selben Stadt“ einfach nur dämlich. Schaut euch bei Sugartrends an, wie ein Alleinstellungsmerkmal aussehen kann: Einzigartige Produkte mit Boutique-Charakter aus einzigartigen Läden der ganzen Welt.

Der Ansatz für eine erfolgreiche Local-Commerce-Initiative muss lauten: Seid eine Händler-Universität und bringt euren Händlern das nötige Wissen. Seid eine Händlerinfrastruktur und bietet Versand und Logistikdienstleistungen an. Seid eine Marketing-Agentur und bietet Support bei Fb-Ads, Google Adwords, PLA und bei Listing-Erstellungen in Markplätzen samt Fotos. Seid Consultant und weist den Weg zur richtigen Strategie. Meist geht es eher darum, in einem begrenzten Umfang Umsatz zu steigern – manchmal entsteht aber auch ein skalierbares Business. Es ist wichtig zu erkennen, welche dieser beiden Kategorien auf den einzelnen Händler zutrifft.

Lokalkolorit funktioniert super für Nischen-Onlineshops, die sich beispielsweise auf Bayern oder die Alpenregion konzentrieren. Aber nicht für den Kurort Bad Hinterpfuitupflingen. Und Support-Your-Local-Dealer ist kein Alleinstellungsmerkmal, sondern ein Samariter-Komplex.