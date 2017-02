Löschen, nicht lügen: Tipps für deine nächste Geschäftsreise in die USA

Du planst eine Geschäftsreise in die USA, Sightseeing oder einen Urlaub? Dann empfiehlt es sich, einige Vorbereitungen zu treffen, um bei der Einreise so wenige Daten wie möglich preiszugeben.

Geschäftsreise: Datenhunger bei US-Behörden

Schon bisher waren die Kontrollen bei der Einreise in die USA teils recht streng. Jetzt wollen die Grenzbeamten aber auch an sensible Daten, etwa Passwörter oder Social-Media-Profile. Der NASA-Mitarbeiter Sidd Bikkanvar etwa musste zuletzt sein Smartphone samt Daten an die Security-Mitarbeiter übergeben. Dabei stand Bikkanvar auf einer speziellen Liste, dank der eine schnellere Einreise gewährleistet werden sollte. Die Kollegen der US-Tech-Plattform The Verge haben jetzt eine Reihe von Tipps für eine möglichst datensichere Einreise veröffentlicht.

Bei der Geschäftsreise in die USA Daten möglichst löschen oder auslagern. (Foto: Shutterstock)

Wichtigster Tipp: So viele Daten wie möglich auf dem Smartphone oder Laptop löschen, die mit auf die Reise genommen werden sollen. Social-Media-Apps wie jene von Facebook oder Twitter sollten am besten deinstalliert werden. Auch ein guter Hinweis: Passwörter nicht auswendig kennen und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Dann kommt man auch nicht in die Bredouille, wenn man nach Passwörtern gefragt wird. Wer die Beamten anlügt, könnte leicht vom einem strafrechtlichen Verfahren wegen Behinderung der Justiz betroffen sein. Dann wird zudem auch die Einreise verweigert.

Geschäftsreise in die USA: Daten in die Cloud laden

Gehindert an der Einreise können aber auch all jene Reisenden werden, die sich auf Anfrage hin weigern, etwa ihr Smartphone zu entsperren. Die Hürden für das Verweigern der Einreise sind laut Electronic Frontier Foundation in solchen Fällen nicht sonderlich hoch. The Verge empfiehlt daher, sensible Daten von den Geräten zu entfernen und in eine Cloud zu laden, um sie nach der Geschäftsreise wieder auf Smartphone oder Laptop zu bringen. Allerdings empfiehlt sich eine Cloudlösung, auf die US-Behörden keinen Zugriff haben.

