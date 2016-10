Logo-Design: Las Vegas verpasst sich ein neues Branding

Die Stadt Las Vegas bekommt ein neues Logo. Das Redesign sorgt allerdings für Kritik. Wir haben uns das Logo genauer angeguckt.

Logo-Redesign

Verantwortlich für das neue Logo-Design ist die Agentur Pink Kitty Creative aus Las Vegas. Sie selbst beschreiben das Projekt als eine der herausforderndsten und spannendsten Partnerschaften. Vorgegeben waren Stil-Eigenschaften, dazu zählen zeitlos, progressiv, modern, frisch und aufregend sowie das glamouröse vergangene Jahr. Die Eigenschaften suchte man in dem alten Logo vergeblich.

Für das neue Logo wurden verschiedene Schriftarten verwendet. Das „City of“ bekam die Schrift Big Noodle Tiliting, sie soll aufgrund der klaren Struktur besonders für die Verwendung auf verschiedenen Endgeräten geeignet sein. Ebenso präsentiert sie ein modernes und industrielles Bild, das perfekt für den zeitlosen Look sorgt, beschreibt die Design-Agentur auf ihrer Website.

Das „Las Vegas“ entstand aus der handschriftlichen Font Stay High und wurde so transformiert, dass es den Style und die Stimmung der Stadt widerspiegelt. Auch den gewünschten Glamour soll die Schriftart repräsentieren. Die Farben sollen die oben genannten Eigenschaften noch einmal extra unterstreichen.

Flop oder top?

Das Redesign sorgt für Unruhe und lässt verschiedene Meinungen aufkommen. Brand New, das Meinungsportal zu Corporate- und Brand-Identity-Arbeit, amüsiert sich über das neue Logo. Die drei fragwürdigen Sterne erinnern an das Logo der Pittsburgh Stellers – eine US-Football Mannschaft. Zudem soll das alte Logo, was eine vereinfachte, kreisförmige Darstellung der Wahrzeichen von Las Vegas ist, nach wie vor auf Dokumenten verwendet werden. Hinzukommend sprechen sie den geringen Unterschied zwischen dem neuen Logo und dem bereits verwendeten Touristen-Logo an – die Farben der Schrift sowie die Schriftart ähneln sich zu stark.