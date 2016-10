Lynk & Co: Neue Automarke der Volvo-Mutter Geely soll Carsharing-Markt erobern

Der chinesische Autobauer und Volvo-Eigner Geely will mit der Marke Lynk & Co den europäischen Carsharing-Markt aufmischen. Dazu hat das Modell „01“ auch eine „Mitnutz“-Taste.

Carsharing: Geely will Europa erobern

Den chinesischen Autobauer Geely kennen bisher wohl nur Branchenkenner, obwohl das Unternehmen im Frühjahr 2010 die schwedische Traditionsmarke Volvo übernommen hat. Das soll sich jetzt ändern: Mit der am Donnerstag in Berlin vorgestellten neuen Automarke Lynk & Co sowie dem Modell „01“ will Geely den europäischen Carsharing-Markt erobern.

Konkurrenz für Car2go und Drivenow: Lynk & Co soll Europas Carsharing-Markt aufmischen. (Bild: Geely)

Den bisherigen Platzhirschen Car2go und Drivenow will Geely mit besonders gut vernetzten und mit einer sogenannten „Mitnutz“-Taste ausgerüsteten Fahrzeugen das Wasser abgraben. Über das Mitnutz-Feature soll es einfacher möglich sein, das Auto mit anderen zu teilen. Dazu werden digitale Schlüssel vergeben. Der Besitzer kann etwa einstellen, in welchem Zeitraum er das Auto nicht nutzt. Dann kann ein anderer das Fahrzeug verwenden.

Für die Steuerung der Funktionen in den vernetzten Autos setzt Geely auf eine offene Plattform in der Cloud sowie Apps. In den Autos befinden sich ein digitales Armaturenbrett sowie ein zehn Zoll großes Display. Außerdem sollen bestimmte Befehle auch über die eingebaute Sprachsteuerung eingegeben werden können.

Carsharing à la China: Modell „01“ ab 2018 in Europa

Lynk & Co will sowohl traditionelle als auch hybride sowie Elektroautos anbieten. Bei dem ersten Modell „01“ handelt es sich um einen robusten SUV, der in China 2017, in Europa 2018 auf den Markt kommen soll. Zu Preisen hat Geely noch nichts bekanntgegeben. Das Unternehmen hat aber schon angekündigt, dass es an weiteren Modellen arbeitet.