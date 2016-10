Goodbye Mac-Starter-Sound – wir werden dich vermissen!

Apple bricht bei dem neuen Macbook Pro mit alten Traditionen – auch der Mac-Starter-Sound verschwindet.

Das Ende einer Ära: Auch der Mac-Starter-Sound verschwindet

Apples Macbook Pro mit Touch-Bar, aber ohne Mac-Starter-Sound. (Foto: Apple)

Erst der leuchtende Apfel, jetzt das vertraute Fis-Dur des Boot-Sounds. Das neue MacBook Pro markiert eine neue Ära – eine, in der wir auf geliebte Tradition verzichten müssen. Seit 1999 wird jeder hergestellte Mac mit einem ikonischen Klang während des Startens ausgestattet. Das erste Gerät, das ausgestattet wurde, war der iMac G3. Damit ist jetzt Schluss.

Goodbye Mac-Starter-Sound! Dieses Interview mit Erfinder Jim Reekes zollt dem Fis-Dur Tribut

Mit dem neuen MacBook Pro wird der Start künftig anders. Der Sound ist – wie verschiedene Online-Medien derzeit auf Basis einer Nachricht von Pinigie.com berichten – nicht mehr Teil des Systems. Macs starten ab sofort heimlich und still. Der Grund dafür scheint das Fehlen der Funktionstasten und somit des Ein-/Aus-Schalters zu sein. Der Boot-Vorgang wird künftig automatisch eingeleitet, sobald der Mac aufgeklappt wird.

Um dem Sound und dem Erfinder Jim Reekes ein wenig Tribut zu zollen, möchten wir an dieser Stelle ein Interview zeigen, das die Geschichte hinter dem Boot-Sound erzählt. Goodbye Mac-Sound. Wir werden dich vermissen!

Übrigens: Wie sehr dieser Sound doch zum Kult wurde, lässt sich auch in der Filmwelt sehen. So kommt er auch in „Wall-E“ vor, als der Akku des kleinen Roboters nach einem Sonnenbad aufgeladen ist.

