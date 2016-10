Macbook Pro (2016) ist offiziell: Kompakter, mit OLED-Leiste und TouchID

Apple hat sein neues Macbook Pro (Late 2016) wie erwartet im Zuge seines Special-Mac-Events enthüllt. Was das neue macOS-Notebook unter der Haube hat, wie es aussieht und was es besonders macht.

Macbook Pro (Late 2016): Mit Touchbar statt klassischen Funktionstasten

Das sind die neuen Macbook Pro mit Touchbar. (Foto: Apple)

Apple hat es geschafft, seinem Macbook Pro einen Neuanstrich zu verpassen. Das bewährte Industriedesign hat der Hersteller zwar beibehalten, das neue Notebook ist aber trotz Beibehaltung der Displaydiagonalen kompakter und leichter geworden. Unter anderem hat Apple die kompaktere Bauweise durch eine Reduzierung des Rahmens um das Display und ein neues Scharniersystem vollbracht. Das Macbook Pro mit 13-Zoll-Display ist zwar noch nicht ganz so klein wie das Dell XPS 13, aber immerhin sind die unzeitgemäßen dicken Ränder verschwunden.

Das 13-Zoll-Modell ist20 Prozent dünner als der alte Modell. (Bild: Apple)

Das 15-Zoll-Modell ist 15,5 Millimeter hoch. (Bild: Apple)

Wie schon der Vorgänger wird das Macbook Pro in zwei Größen angeboten: in 13 und 15 Zoll. Beide Modelle sind mit 14,9 Millimeter (vorher 18 Millimeter) beziehungsweise 15,5 Millimeter (vorher ebenso 18 Millimeter) leichter und dünner als die Vorgänger. Das kleine Modell wiegt 1,36 Kilogramm, das größere 1,81 Kilogramm. Die Displays sind so dünn wie der Screen des Macbook und 67 Prozent heller als andere Displays, so Apple. Die Auflösung des 13-Zoll-Displays beträgt 2.560 x 1.600 Pixel bei 227 ppi, die des 15-Zollers 2.880 x 1.800 Pixel bei 220 ppi.

Die Displays sollen weit heller und kontrastreicher sein als die der Vorgänger. (Bild: Apple)

Verschwunden ist die Leiste mit den Funktionstasten zur Regulierung der Lautstärke, der Displayhelligkeit und der ESC-Taste über dem Keyboard. Anstelle der Tasten hat Apple ein OLED-Touch-Display – Touch-Bar genannt – eingebaut. In den Powerbutton hat Apple seinen TouchID-Fingerabdrucksensor integriert. Mit dem lässt sich das Macbook Pro per Fingerabdruck entsperren und via Apple-Pay-Zahlungen vornehmen – seit macOS Sierra unterstützt Apples Desktop-OS die hauseigene Bezahlfunktion. Bislang ist sie jedoch nicht in Deutschland nutzbar.

Die Touchbar ist universell einsetzbar - je nach App und Funktion werden spezifische Buttons eingeblendet. (Bild: Apple)

Entgegen der Annahme, dass Apple die ESC-Taste kurzsichtigerweise komplett gestrichen hat, ist sie weiterhin vorhanden – aber nur virtuell. Denn die Funktionen der Touch-Bar sind programmierbar und zeigen je nach aktiver Anwendung unterschiedliche Funktionstasten an. Nicht nur das: In Mail werden euch Kontakte angezeigt, in Messengern wird eine Auswahl an thematisch passenden Emojis angeboten und in der Fotos-App werden euch in der Leiste an Thumbnails eurer Bilder angezeigt, durch die ihr mit dem Finger scrollen könnt. Der Phantasie sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Die Touchbar in Aktion

1 von 15 Zur Galerie

Trotz der kleineren Grundfläche steckt im MBP ein großes Keyboard, das sich beinahe komplett über die Gerätebreite erstreckt. An den Seiten hat Apple aber noch genug Platz für die Lautsprecher gelassen. Das Touchpad unter dem Keyboard ist ein wenig größer geworden sodass Bedienung und Gestensteuerung noch leichter von der Hand gehen.

Das Force-Touch-Trackpad ist wieder größer geworden. (Bild: Apple)

Apple Macbook Pro (Late 2016): Ausstattung und Anschlüsse

Apple setzt wie Microsoft beim Surface Studio weiterhin auf Intels Skylake-Prozessoren. (Bild: Apple)

Als Prozessor steckt im Macbook Pro je nach Ausführung ein Core-i5- oder i7-Prozessor von Intel der sechsten und nicht schon siebten Generation mit bis zu 2.133 Megahertz, als Grafikeinheit kommt standardmäßig eine Iris-GPU mit 64 Megabyte zum Einsatz. Gegen Aufpreis können die Macbooks auch mit Radeon-Pro-Grafik mit Polaris Architektur mit bis zu vier Gigabyte RAM ausgestattet werden. Die Macbook Pros können bis zu zwei Terabyte SSD-Speicher aufnehmen, der bis zu 3,1 GB/s schaufeln kann. Beide Geräte sollen bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit bieten. Der Arbeitsspeicher beträgt bei allen Modellen standardmäßig acht Gigabyte, lässt sich aber auf 16 Gigabyte in Apples Built-to-order-Shop upgraden.

Vier USB-Typ-C-Anschlüsse stecken in den neuen Macbook-Pro-Modellen. (Bild: Apple)

Wie schon beim Macbook hat Apple eine rigorose Streichung der Anschlüsse vorgenommen. Es sind nur noch vier USB-Typ-C-Ports (USB 3.1) vorhanden und eine Audiobuchse. Von Mini-Display-Port oder Micro-SD-Kartenslot keine Spur. Angesichts dessen, dass sich die Pro-Reihe an Profis richtet, die nicht selten spezielles Zubehör besitzt, dürfte diese Entwicklung ein Ärgernis sein. Sicherlich werden Apple und Dritthersteller wieder diverse Adapter anbieten. Das bedeutet aber, dass man sich zusätzlich zum nicht gerade günstigen Macbook Pro auch noch mit weiteren Zusatzkosten belasten muss.

Apple erklärt, dass USB-Typ-C universell wie kein anderer Anschluss ist. Thunderbolt 3 wird auch unterstützt. (Bild: Apple)

Günstiger: Weiteres Macbook-Pro-Modell ohne Touchbar angekündigt

1 von 19 Zur Galerie

Zusätzlich zu den beiden Modellen mit Touchbar hat Apple zum Abschluss ein weiteres Macbook Pro ohne die Touchbar angekündigt. Der 13-Zoller ist etwas günstiger als die Geschwister, allerdings besitzt das Notebook nur zwei anstelle von vier USB-Typ-C-Anschlüssen. Anstelle einer Intel Iris Graphics 550 ist die kleine Intel Iris Graphics 540 an Bord. Der Intel-Core-i5-Prozessor ist außerdem nur mit 2,0 Gigahertz getaktet. Ansonsten sind die Geräte identisch.

Preise und Verfügbarkeit der neuen Macbook Pro-Modelle

Das ist die neue Macbook-Pro-Familie. (Bild: Apple)

Die beiden Macbook Pro-Modelle mit Touchpad sollen in den nächsten zwei bis drei Wochen erhältlich sein. Die Einstiegspreise liegen bei 1.999 Euro für den 13-Zoller und 2.699 Euro für das große Modell. Der 13-Zoller ohne Touchbar schlägt mit 1.699 Euro zu Buche und ist ab sofort erhältlich.

Dieser Artikel behandelt ein aktuelles Event und wird fortlaufend aktualisiert.