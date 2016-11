Macbook Pro: Apple bestellt bei Zulieferern aggressiv nach

Nach der Vorstellung der neuen Macbook Pro (2016) gab es ein regelrechtes Gewitter an Kritik über diverse fehlende Anschlüsse, das Ende des Magsafe-Adapter - und sogar, dasss Apple nicht verstanden habe, wer die Zielgruppe der Pro-Rechner sein. Die Kritik scheint dem Absatz der neuen Rechner aber nicht zu schaden.

Wie das taiwanische Branchenblatt Digitimes berichtet, hat Apple seine Bestellungen bei Zuliefererbetrieben aggressiv angehoben und erwartet ein starkes viertes Quartal. Der reißende Absatz soll bis ins nächste Jahr anhalten, heißt es. Marktbeobachter sind davon überzeugt, dass Apple bis Ende dieses Jahres bis zu 15 Millionen der neuen Macbook-Pro-Modelle absetzen könne – dieses Niveau soll auch 2017 gehalten werden können.

„We are proud to tell you that so far our online store has had more orders for the new MacBook Pro than any other pro notebook before.“