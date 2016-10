Macbook Pro und mehr: Apple-Hardware-Event am 27. Oktober

Noch im Oktober können wir mit neuen Macbooks rechnen. Neben dem erwarteten Macbook Pro im großen Redesign soll auch ein neues Macbook Air enthüllt werden. Der Elf-Zoller wird aber wohl gestrichen.

Recode bestätigt: Neue Macs kommen am 27. Oktober

Nicht nur Macotakara verfügt über zuverlässige Quellen zu Apple-Insidern: Das renommierte US-Techportal Recode will ebenso in Erfahrung gebracht haben, dass in der Tat am 27. Oktober ein Hardware-Event veranstaltet wird. Im Zuge dessen sollen die ersten Macbooks vorgestellt werden, die mit macOS Sierra ab Werk laufen. Im Unterschied zum iPhone-7-Event soll Apple die Vorstellung nicht in San Francisco, sondern in der Nähe des Apple-Campus in Cupertino abhalten.

Die nächste Woche wird damit recht turbulent, denn zusätzlich zum Macbook-Event veröffentlicht Apple seine neuen Quartalszahlen – und Microsoft stellt am 26. Oktober neue Produkte in New York vor. Unter anderem wird ein Desktop-All-in-One-Rechner erwartet.

Neue Macbook-Modelle kommen Ende Oktober

Originalartikel vom 18. Oktober 2016: Das Warten auf neue Macbooks hat wohl bald ein Ende. Schenken wir dem japanischen Apple-Blog Macotakara Glauben, dann können wir uns gegen Ende Oktober auf ein weiteres Apple-Event gefasst machen, auf dem dann die lang erwarteten neuen Macbooks enthüllt werden.

Macotakara, die in der „Szene“ durchaus bekannt sind, seit Jahren über Apple-Gerüchte berichten und dabei oftmals richtig liegen, geben an, dass Ende Oktober mit der Vorstellung eines neuen Macbook Pro (Late 2016) zu rechnen sei. Darüber hinaus sollen die macOS-Notebooks noch im Oktober zu Händlern geschifft werden, um dann zeitnah – vermutlich Anfang November – zum Verkauf zu stehen.

So schick könnte das neuen Macbook Pro (2016) aussehen

Neben dem Macbook Pro (MBP) soll Apple auch ein neues Macbook Air mit 13-Zoll-Display vorstellen. Allerdings soll Apple das Elf-Zoll-Modell aufs Altenteil schicken und nicht weiter anbieten - dieses Gerücht kursierte schon im Juni. Durch die Reduzierung des Macbook-Air-Portfolios soll das Macbook weiter in den Vordergrund gestellt werden – möglicherweise bekommt der 12-Zoller sogar Gesellschaft von einem 14-Zoll-Modell.

Macbook Pro und Air: Mit USB-TypC und Thunderbolt 3

Weiter heißt es im Blog-Post, dass Apple sich von alten Standards verabschieden wolle: Alle neuen Macbooks sollen mit USB-Typ-C und Thunderbolt-3-Unterstützung ausgerüstet sein. Die traditionellen Anschlüsse wie USB-A-Stecker, Tunderbolt 2 und sogar der MagSafe-2-Anschluss sollen gestrichen werden. Strom dürfte künftig wie beim Macbook über den USC-Typ-C-Port bezogen werden.

MacBook Pro und Co. dürften mit Thunderbolt-3-Port kommen. (Bild: Intel)

Wie eingangs erwähnt heißt es, dass Apple sein Macbook Pro von Grund auf neu gestaltet haben soll. Unter anderem sollen beispielsweise die Funktionstasten oberhalb des Keyboards gegen eine OLED-Display-Leiste ersetzt worden sein, sodass sie sich frei programmieren lassen. Außerdem wird gemunkelt, dass das neue MBP (Late 2016) einen Fingerabdrucksensor erhalten könnte.

Mockup: OLED-Leiste des MacBook Pro (2016). (Bild: CultofMac)

Noch hat Apple keine Einladungen für das Event verschickt, 9to5Mac spekuliert aber, dass die Vorstellung der neuen Mac-Hardware am 27. Oktober erfolgen könnte. Denn interessanterweise hat Apple seinen Earnings-Call aufgrund einer „Terminkollision“ auf den 25. Oktober verschoben – ursprünglich sollte dieser am 27. Oktober stattfinden. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

