Macbook Pro mit Touch-Bar im Test: So schlägt sich Apples Neues im Alltag

Wir haben das neue Macbook Pro mit Touch-Bar ausgiebig getestet und wollen euch unsere Erkenntnisse zu dem lange erwarteten Gerät nicht vorenthalten.

Das hat für den Geschmack vieler Apple-Nutzer definitiv zu lange gedauert. Entsprechend euphorisch waren Macbook-Pro-Besitzer, als Apple ankündigte, die Produktlinie endlich zu aktualisieren. Schaute man sich im Netz um, wich die erste Euphorie aber bei vielen Interessierten ziemlich schnell einer ratlosen Ernüchterung. Besonders die 13-Zoll-Modelle hätten den Namen „Pro“ nicht verdient, konnte man bei all jenen lesen, die sich auf die verbauten Prozessoren, die verfügbaren Anschlüsse und ähnliche Aspekte bezogen. Die Touch-Bar sei nur eine Spielerei, monierten andere, und selbst Aussagen wie „Die Tastatur ist eine Zumutung“ hört man nicht selten. Was also ist an der Kritik dran?

Soviel vorab: Der Eindruck, den man durch bloße Lektüre von Social-Media-Posts und Einschätzungen direkt nach der Ankündigung der neuen Modelle lesen konnte, ist so nicht haltbar. Wir hatten die Möglichkeit, ein Macbook Pro 13 Zoll mit Touch-Bar, einem Dual-Core Intel Core i5 mit 2,9 GHz, 64 Megabyte eDRAm, acht Gigabyte RAM, der Intel Iris Graphics 550 und einer 512 Gigabyte-SSD zu testen. Auch wenn das neue Macbook nicht jeden Nutzer anspricht, handelt es sich um ein grundsolides und überzeugendes Gerät – mit ein paar wenigen Abstrichen.

Wachablösung für das Macbook Air

Rein vom Formfaktor erinnert das neue Macbook eher an ein Air als an ein Pro. Das liegt in erster Linie daran, dass das Gerät deutlich dünner und leichter als das Macbook Pro der vorherigen Generation ausfällt. Der Laptop ist sogar zwölf Prozent dünner als das Macbook Air und wiegt ungefähr genau so viel. Auffallend sind das deutlich größere Trackpad, die flacheren Tasten sowie natürlich die Touch-Bar. Der beim eingeschalteten Gerät leuchtende Apfel auf dem Deckel ist einem spiegelnden Logo gewichen.

Die Sache mit der Tastatur

Beim Schreiben eines Tests des neuen Macbook Pro auf dem neuen Macbook Pro kommt man nicht umhin, gleich zu Beginn ein paar Sätze über die Tastatur zu verlieren. Zugegeben: Das ist ein sehr subjektives Thema. Apple hat sich für eine überarbeitete Version des flachen Keyboards im Macbook mit den sogenannten Butterfly-Tasten entschieden. Da die Tastatur sehr flach ist und kaum Anschlag aufweist, ist die Arbeit damit sehr gewöhnungsbedürftig. Auch die Tippgeräusche wirken seltsam und sehr laut. Das mag für die meisten Nutzer keine große Rolle spielen, aber für Menschen, die sehr viel auf dem Macbook schreiben, bietet sich ein Probe-Tippen an. Dennoch ist das Keyboard sehr genau und ermöglicht ein schnelles Schreiben. Der erste negative Eindruck täuscht also zumindest teilweise und man gewöhnt sich tatsächlich an das Schreibgefühl. So richtig warm werde ich persönlich allerdings auch nach mehreren Tagen nicht mit dem Keyboard.

Die neue Touch-Bar beim Macbook Pro beinhaltet auch einen Fingerabdruck-Sensor. (Foto: Apple)

Der Clou im neuen Macbook Pro: Die Touch-Bar

Wer ohnehin eine externe Tastatur am MacBook verwendet, weil er das Gerät an einen externen Monitor anschließt, wird über das gewöhnungsbedürftige Keyboard hinwegsehen können. Das gilt allerdings nur, wenn man gleichzeitig auf den Clou des neuen Macbook Pro verzichten will. Immerhin bringt die neue Touch-Bar wenig, wenn der Nutzer eine externe Tastatur verwendet. Hier bleibt wirklich zu hoffen, dass Apple ein externes Keyboard mit integrierter Touch-Bar auf den Markt bringt, denn das Konzept hat viel Potenzial.

Bei der Touch-Bar handelt es sich um einen Display-Streifen mit einer Auflösung von 2.170 mal 60 Pixeln, der je nach Kontext unterschiedliche Funktionen hat. Die Haptik der matten Touch-Bar ist überzeugend und fügt sich gut in die herkömmliche Nutzung der Tastatur ein. Für den Display-Streifen mussten die physischen Funktionstasten weichen, die sich allerdings auch in den Systemeinstellungen auf die Touch-Bar mappen lassen. Generell kann der Nutzer die Touch-Bar den eigenen Bedürfnissen anpassen und auch einige Drittanbieter von Software haben Touch-Bar-Unterstützung angekündigt.

Auch wenn die Unterstützung noch nicht überall integriert ist, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die Touch-Bar als User-Interface etabliert. Das zeigt sich an einigen bereits umgesetzten Beispielen sehr gut. So ist die Auswahl von grafischen Emojis über die Touch-Bar durchaus beeindruckend. Auch Safari profitiert von dem neuen UI, denn die Touch-Bar zeigt bei Verwendung des Browser standardmäßig die einzelnen Tabs an und bietet einen Schnellzugriff auf Funktionen wie die Suche oder das neue Öffnen eines Tabs. In Mail stehen Buttons für das Verfassen einer neuen E-Mail, das Löschen oder das Antworten zur Verfügung.

Je nach verwendeter Software ändern sich die auf der Touch-Bar angezeigten Funktionen. (Foto: Apple)

Das sind alles keine neuen Funktionen und keine, die der Nutzer nicht auch mit Hilfe von Shortcuts verwenden kann – nur das Aufrufen dieser Funktionen ist neu, aber nach ein paar Stunden der Nutzung dennoch beeindruckend. Einige Anwender werden auch die Wortvorschläge auf der Touch-Bar begrüßen, die bereits von diversen Apps geboten werden, bei denen Text verfasst wird. Das Ganze ähnelt dabei den Wortvorschlägen in iOS-Apps. Zusätzlich hat Apple dem Macbook Pro mit Touch-ID ein weiteres Feature von aktuellen iPhones und iPads spendiert. Der Rechner lässt sich mittels Fingerabdruck entsperren.

Die Touch-Bar sollte nicht als Entschuldigung dafür gesehen werden, dass Apple keinen Touchscreen im Macbook verbauen will. Vielmehr wird die starre Reihe mit den Funktionstasten durch die einfach zu bedienende Touch-Bar ersetzt, die je nach Kontext unterschiedliche Funktionen bietet und sich vom Nutzer den persönlichen Vorlieben anpassen lässt. Man sollte jedoch nicht den Fehler machen, die Touch-Bar als Gimmick zu verstehen. Auch wenn das Ganze noch nicht komplett ausgereift ist oder von allen Anwendungen unterstützt wird, lässt sich schon jetzt erkennen, welches Potenzial die Display-Leiste für Nutzer haben kann.

Besonders das Display im neuen Macbook Pro konnte uns im Test überzeugen. (Foto: Apple)

Performance und Akkulaufzeit

Apropos Display – das Display des neuen Macbook Pro gehört zur Spitzenklasse bei mobilen Rechnern. Nicht nur hat Apple an der maximalen Helligkeit gedreht, sondern auch die Farbpalette deutlich erweitert. Während der Performance-Gewinn im Vergleich zum 13-Zoll-Vorgänger beim Prozessor gefühlt recht gering ausfällt, ist er bei der Grafik-Leistung offensichtlicher. Hier kommt es natürlich darauf an, für welches Modell sich potenzielle Käufer entscheiden. Die verfügbaren Varianten finden sich am Ende des Artikels. Wir hatten bei unserem Test zumindest nie den Eindruck, dass unser MacBook nicht mitkommt. Das galt sowohl für alltägliche Aufgaben wie das Verfassen von Texten, exzessives Browsen mit rund 25 geöffneten Tabs und die Verwendung von Mail oder Tabellenkalkulation als auch für professionelle Tätigkeiten wie die Arbeit mit Lightroom und einem Katalog von 20.000 RAW-Fotos oder den Videoschnitt mit Final Cut Pro.

Apple gibt für das Macbook Pro 13 Zoll mit Touch-Bar eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden an. Diese Laufzeit konnten wir selbst bei einer wenig anspruchsvollen Nutzung des Geräts nicht erreichen. Unser Macbook Pro machte nach rund achteinhalb Stunden schlapp. In der Kürze des Testzeitraums konnten wir diesen Aspekt jedoch nicht abschließend klären, so dass diese Information mit Vorsicht aufgenommen werden sollte.